DESTATIS: Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juni 2025
Starkem Anstieg der Auftragseingänge im Hochbau steht im Juni starker Rückgang im Tiefbau gegenüber
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Juni 2025
-2,6 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)
+2,9 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)
+4,2 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Umsatz im Bauhauptgewerbe, Juni 2025
-0,5 % zum Vorjahresmonat (real)
+2,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Juni 2025 gegenüber Mai 2025 kalender- und saisonbereinigt um 2,6 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau um 12,2 % zu, während der Auftragseingang im Tiefbau um 13,1 % sank.