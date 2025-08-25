25.08.2025  Pressemeldung Alle News von DESTATIS

DESTATIS: Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juni 2025

-2,6 % zum Vormonat

Starkem Anstieg der Auftragseingänge im Hochbau steht im Juni starker Rückgang im Tiefbau gegenüber

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Juni 2025

-2,6 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)
+2,9 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)
+4,2 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Umsatz im Bauhauptgewerbe, Juni 2025

-0,5 % zum Vorjahresmonat (real)
+2,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Juni 2025 gegenüber Mai 2025 kalender- und saisonbereinigt um 2,6 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau um 12,2 % zu, während der Auftragseingang im Tiefbau um 13,1 % sank.

mehr

DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon:  +49 0 611 75 - 34 44
www.destatis.de/kontakt
Anzeigen
Pluggit GmbH
EWS Unternehmensnachfolge
CLAGE GMBH
Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV)
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

DESTATIS:

22.08.2025

Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

22.08.2025

Staatsdefizit sinkt im 1. Halbjahr 2025 auf 28,9 Milliarden Euro
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.08.2025

Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung