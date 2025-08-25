Starkem Anstieg der Auftragseingänge im Hochbau steht im Juni starker Rückgang im Tiefbau gegenüber

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Juni 2025

-2,6 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)

+2,9 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)

+4,2 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Umsatz im Bauhauptgewerbe, Juni 2025

-0,5 % zum Vorjahresmonat (real)

+2,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Juni 2025 gegenüber Mai 2025 kalender- und saisonbereinigt um 2,6 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau um 12,2 % zu, während der Auftragseingang im Tiefbau um 13,1 % sank.

