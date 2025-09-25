DESTATIS: Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juli 2025
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Juli 2025
+1,9 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)
+8,7 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)
+11,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Umsatz im Bauhauptgewerbe, Juli 2025
+1,4 % zum Vorjahresmonat (real)
+4,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Juli 2025 gegenüber Juni 2025 kalender- und saisonbereinigt um 1,9 % gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau um 5,8 % ab, während der Auftragseingang im Tiefbau um 8,9 % stieg. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Mai 2025 bis Juli 2025 um 1,0 % niedriger als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: -5,8 %; Tiefbau: +3,4 %).