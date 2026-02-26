Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Jahr 2025

+6,8 % zum Vorjahr (real)

+9,2 % zum Vorjahr (nominal)

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Dezember 2025

-4,9 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)

+3,1 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)

+7,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Jahr 2025 um 6,8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag mit einem Volumen von 113,0 Milliarden Euro um 9,2 % über dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

mehr