26.02.2026  Pressemeldung Alle News von DESTATIS

DESTATIS: Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 2025 um 6,8 % höher als im Vorjahr

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Jahr 2025
+6,8 % zum Vorjahr (real)
+9,2 % zum Vorjahr (nominal)

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Dezember 2025
-4,9 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)
+3,1 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)
+7,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Jahr 2025 um 6,8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag mit einem Volumen von 113,0 Milliarden Euro um 9,2 % über dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

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DESTATIS:

01.06.2026

Einzelhandelsumsatz im April 2026 real um 0,3 % niedriger als im Vormonat
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.05.2026

Inflationsrate im Mai 2026 voraussichtlich +2,6 %
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.05.2026

Importpreise im April 2026: +5,3 % gegenüber April 2025
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Erwerbstätigkeit im April 2026 saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert
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Quelle: destatis.de

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