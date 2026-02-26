DESTATIS: Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 2025 um 6,8 % höher als im Vorjahr
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Jahr 2025
+6,8 % zum Vorjahr (real)
+9,2 % zum Vorjahr (nominal)
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Dezember 2025
-4,9 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)
+3,1 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)
+7,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Jahr 2025 um 6,8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag mit einem Volumen von 113,0 Milliarden Euro um 9,2 % über dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.