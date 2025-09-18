Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter sinkt im Vorjahresvergleich leicht, Zahl geringfügig entlohnt Beschäftigter steigt

Ausbaugewerbe und Kraftfahrzeuggewerbe mit Umsatz- und Beschäftigungsplus, Bauhauptgewerbe mit Rückgängen

Die Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2023 einen Umsatz von 766 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Tag des Handwerks am 20. September 2025 mitteilt, stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 6,4 % und damit geringfügig stärker als die Verbraucherpreise (+5,9 %). Die Zahl der Handwerksunternehmen sank dagegen um 0,4 % auf rund 568 000. Die Zahl der im Handwerk tätigen Personen blieb mit rund 5,4 Millionen fast unverändert zum Vorjahr (-0,1 %), wobei einem leichten Rückgang der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter um 0,3 % auf 4,1 Millionen ein Anstieg der Zahl geringfügig entlohnt Beschäftigter um 1,7 % auf 646 000 gegenübersteht.

