Pressemeldung

Quantität durch Qualität: Insgesamt acht Auszeichnungen für die smarte Handbrause HANSAACTIVEJET Digital und die designstarke HANSASTELA Variante mit diamantstrukturiertem Wasserfallstrahl konnte der Stuttgarter Armaturen-Spezialist HANSA 2021 für sich verbuchen.

HANSAACTIVEJET Digital ging als Sieger des German Innovation Awards, des iF DESIGN AWARDS, des Red Dot Awards, der ICONIC AWARDS sowie des German Design Awards in den Kategorien „Bad und Wellness“ und „Eco Design“ hervor. Auch einen internationalen Wettbewerb konnte der stylishe Duschkopf für sich entscheiden: Der begehrte Good Design Award des Chicago Athenaeum Museums in der Sonderkategorie „Green Design“ für Nachhaltigkeit ging 2021 an die HANSAACTIVEJET Digital. Die HANSASTELA Armatur mit Wasserfalloptik überzeugte in diesem Jahr die Juroren des Red Dot Awards sowie des iF DESIGN AWARDS.

Beide Preisträger zeigen einmal mehr, dass sich designorientierte Optik und Nachhaltigkeit im Umgang mit begrenzten Ressourcen nicht ausschließen, sondern vielmehr Hand in Hand gehen können.