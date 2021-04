In punkto Nachhaltigkeit gewinnen zwei neue Entwicklungen aus dem Hause HANSA in jedem Fall — die neue digitale Handbrause HANSAACTIVEJET Digital passt ebenso wie die Armaturen der Serie HANSASTELA perfekt zum neuen Bewusstsein im Umgang mit endlichen Ressourcen. Jetzt zeigen sich auch die Juroren der Designauszeichnung Red Dot überzeugt von den Vorzügen beider Produkte: HANSAACTIVEJET Digital und HANSASTELA erhalten den begehrten Red Dot Award 2021 in der Kategorie Product Design für herausragende Designqualität.

Die Besonderheit der mittlerweile mehrfach ausgezeichneten digitalen Handbrause HANSAACTIVEJET Digital liegt im Detail: Ein integriertes Display zeigt während des Duschens den aktuellen Wasser- und Energieverbrauch in Echtzeit an. Damit erhält der Verbraucher die Möglichkeit, bei jedem komfortablen Duschbad seinen eigenen ökologischen Fußabdruck zu verbessern sowie Wasser- und Energiekosten zu reduzieren. Der smarte Duschkopf mit Echtzeit-Feedback vereint modernes Design mit Nachhaltigkeit und fördert dadurch einen bewussteren Umgang mit begrenzten Ressourcen. Um langfristige Entwicklungen nachzuverfolgen, lässt sich die Bluetooth®-fähige HANSAACTIVEJET DIGITAL zudem mit einer praktischen App verbinden.

Für die stylische Handbrause ist es bereits der vierte Designpreis in diesem Jahr: Zuvor wurde sie bereits beim German Design Award 2021 in zwei Kategorien sowie dem ICONIC AWARDS: Innovative Interior 2021 ausgezeichnet.

HANSASTELA — designstark mit raffinierten Details

Auch die raffinierten Details der HANSASTELA Produktserie vereinen den Anspruch an Nachhaltigkeit mit einer trendorientierten Optik. Das rückseitig geschlossene Hebeldesign verleiht HANSASTELA eine glatte, in sich geschlossene Rückseite. Bei der preisgekrönten Waschtischarmatur ist jedoch nicht nur die Armatur selbst, sondern auch der Wasserfluss ein echter Hingucker: Diese Variante ist mit einem breiten Strahlregler ausgestattet, der dem Wasser eine faszinierende und besonders edle Diamantstruktur verleiht und an einen Wasserfall erinnert. Die Durchflussmenge ist jedoch auf sechs Liter pro Minute begrenzt – so wird ein sparsamer Verbrauch und damit ein nachhaltiger Umgang mit der Ressource Wasser gewährleistet. Eine präzise Verarbeitung, schmale Spaltmaße und die weichen kubischen Formen runden das Gesamtbild ab. HANSASTELA Armaturen sind so konzipiert, dass sie perfekt zu modernen Waschtischen passen.

Smarte Technologien mit trendigem Design

Sowohl HANSAACTIVEJET Digital als auch HANSASTELA zeigen einmal mehr, dass sich designorientierte Optik und Nachhaltigkeit im Umgang mit begrenzten Ressourcen nicht ausschließen, sondern vielmehr Hand in Hand gehen können. Zu den Bewertungskriterien des seit 1955 vergebenen Designpreises Red Dot gehören nicht nur Funktionalität, Ergonomie und Langlebigkeit, sondern unter anderem auch ökologische Verträglichkeit.

Die Bluetooth®-Wortmarke ist Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für Hansa Armaturen GmbH lizenziert.