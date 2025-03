Designplus Award by ISH: Die Nominierten stehen fest

Die ISH setzt als Weltleitmesse Maßstäbe in den Bereichen Wasser, Wärme und Luft. Auch 2025 bietet sie mit dem Designplus Award by ISH in Zusammenarbeit mit Stylepark eine Plattform für herausragende Innovationen und Designqualität. Die Fachjury hat ihre Entscheidung getroffen: Aus über 160 Einreichungen wurden 34 Nominierte ausgewählt, die während der gesamten ISH in einer exklusiven Sonderschau im Foyer der Halle 5.1 präsentiert werden. Die Gewinner des Awards werden am ersten Messetag in einer feierlichen Preisverleihung um 14 Uhr auf der Design Plaza in Halle 3.1 verkündet.