Puristisch, hochfunktional und ausgezeichnet: Mit dem neuen Designheizkörper Yenga Light von HSK Duschkabinenbau können SHK Profis ihren Kunden ab sofort eine filigrane Variante des Topsellers Yenga anbieten. Die extra schmalen Heizlamellen, die sich zur Seite hin öffnen, sorgen für eine schwebend leichte Optik, perfekt temperierte Handtücher und angenehme Raumwärme im gesamten Bad. Dank flexibler Einbaumöglichkeiten, moderner Farbvarianten und zwei verschiedener Höhen fügt sich die formschöne Neuheit problemlos in jedes Badezimmer ein und überzeugte auch die Jury des international renommierten „Red Dot Design Awards“.

Die Light-Variante des Designheizkörpers Yenga von HSK punktet mit filigraner Optik und perfekter Wohlfühlwärme auf erschwinglichem Preisniveau. Yenga Light lässt sich je nach Kundenwunsch mit rechts- oder linksseitiger Öffnung der Lamellen montieren und ist sowohl für den Misch- als auch den Elektrobetrieb in Kombination mit einem Heizstab geeignet. Mit den separat erhältlichen Anschluss-Sets gelingt die Installation zudem besonders schnell und einfach. Auch die anspruchsvolle Jury des Red Dot Design Awards ist überzeugt und prämierte den Yenga Light mit dem Qualitätssiegel für gute Gestaltung, dem "Red Dot Award: Product Design 2024".

Design und Funktion in perfektem Zusammenspiel

Kunden, die einen minimalistischen, dezenten Ausstattungsstil lieben, finden mit Yenga Light das perfekte Match: Basierend auf dem Look des beliebten Designheizkörpers Yenga präsentiert sich auch das neue Modell ästhetisch-elegant und setzt damit ein modernes Statement im Badezimmer. Die flachen Heizlamellen von Yenga Light sind mit schlanken 35 mm nur noch halb so breit wie beim Yenga. Die offene Anordnung der Lamellen mit großzügigen Zwischenräumen verleiht dem Heizkörper einen schwebend-leichten Look und ermöglicht Nutzern ein bequemes Überhängen der Handtücher von der Seite. Standardmäßig ist Yenga Light in zeitlosem Weiß und feinstrukturiertem Graphit-Schwarz mit den Maßen 600 x 1.150 mm oder 600 x 1.735 mm erhältlich. Die Ausführung in Sonderfarben ist auf Anfrage möglich.

Mühelose Montage und flexible Anschlussvarianten

Besonders praktisch für den Fachhandwerker: Yenga Light ist über Kopf drehbar und kann so je nach Raumsituation und Kundenwunsch flexibel mit rechts- oder linksseitiger Öffnung der Heizlamellen angebracht werden. Über den serienmäßig seitlich versetzten Mittelanschluss wird sowohl im Mischbetrieb als auch über Elektrobetrieb in Kombination mit einem separat erhältlichen Heizstab eine überzeugende Wärmeleistung erreicht. Mit 15 kg bzw. 21,6 kg lässt sich Yenga Light mühelos montieren. Als stilvolle Einheit zum Designheizkörper präsentiert sich das neue, optionale Kompaktventil: Die Anschlussgarnitur kann durch eine farblich angepasste Designblende in Chrom, Weiß oder der Trendfarbe Schwarz-matt verdeckt werden – so ergibt sich ein ästhetischer Look wie aus einem Guss. Ganz gleich, ob die Heizungsrohre aus dem Boden oder der Wand kommen – das Kompaktventil ist universell einsetzbar und bietet dank wechselbarer Ventil-Schraubeinsätze flexible Anschlussmöglichkeiten. Zu den optional erhältlichen HSK Anschluss-Sets gehören außerdem ein Mittelanschluss Wand als Eckvariante und ein Mittelanschluss Boden als Durchgangsvariante.

Praktisch: Kein Anschluss ans Heizsystem nötig

Der Designheizkörper kann in das Heizsystem des Hauses integriert werden. Gerade in Altbauten sind entsprechende Leitungen aber nicht immer dort vorhanden, wo sie gebraucht werden. Für solche Fälle bietet HSK den Heizstab 4 als optionale Ergänzung an: Mit dieser Komponente lässt sich der Yenga Light ganz einfach per Strom betreiben – es genügt eine einfache Steckdose als Anschluss. Zudem ermöglicht der elektrische Heizstab mit dem dazugehörigen Fernregler, individuelle Heizprogramme flexibel sowie individuell einzustellen und liefert im Handumdrehen punktgenaue, effiziente Wohlfühlwärme, zum Beispiel zur vorgegebenen Zeit am frühen Morgen. Nutzerspezifische Einstellungen können flexibel und hochkomfortabel über den Fernregler programmiert werden. Der schlanke Stab wird einfach im Designheizkörper verschraubt, wobei dieser vorher vorzugsweise mit einem Wasser-Gykol-Gemisch befüllt wird.