Puristisch, hochfunktional und ausgezeichnet: Der Designheizkörper Yenga Light von HSK Duschkabinenbau gehört zu den Produkten des Jahres 2024 – dies entschied die Red Dot Jury, welche sich aus internationalen Designexperten zusammensetzt. Die Ansprüche an die Produkte sind hoch und nur Produkte, die in den Bereichen Design, Ästhetik, Funktionalität und Innovation gleichermaßen überzeugen, dürfen sich „Red Dot winner“ nennen.

Der Designheizkörper Yenga Light von HSK punktet mit filigraner Optik und perfekter Wohlfühlwärme und darf sich nun als „Red Dot winner 2024“ bezeichnen. Basierend auf einem minimalistischen Look präsentiert sich das Modell ästhetisch-elegant und setzt damit ein modernes Statement im Badezimmer. Die flachen Heizlamellen verleihen dem Designheizkörper Yenga Light durch ihre offene Anordnung mit großzügigen Zwischenräumen einen schwebend-leichten Look und ermöglichen Nutzern ein bequemes Überhängen der Handtücher von der Seite. Standardmäßig ist er in zeitlosem Weiß und edlem feinstrukturierten Graphit-Schwarz erhältlich, wobei der Kreativität dank Sonderfarben keine Grenzen gesetzt werden. Die anspruchsvolle Jury des Red Dot Design Awards ist von dem Designheizkörper überzeugt und prämierte den Yenga Light mit dem Qualitätssiegel für gute Gestaltung, dem "Red Dot Award: Product Design 2024".