Seit Langem stehen Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser, Kliniken und Pflegeeinrichtungen vor den Herausforderungen, das Bakterienwachstum zu begrenzen und die Patientensicherheit zu gewährleisten. Es ist empfehlenswert, dass Waschtischarmaturen und Badezimmerzubehör fortschrittliche Technologien verwenden, um Verbrühungen und bakterielle Infektionen zu verhindern. Ebenso ist es entscheidend, dass diese Einrichtungen eine angenehme und warme Umgebung bieten, die das physische und psychische Wohlbefinden der Patienten fördert.

Krankenhäuser, Kliniken und Pflegeeinrichtungen müssen dementsprechend Design in ihre Räume integrieren, insbesondere in den Patientenzimmern, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Das Design der Sanitäranlagen spielt eine entscheidende Rolle dabei, den Patienten ein Gefühl von Geborgenheit und Wohnlichkeit zu vermitteln, während die Anforderungen an Sicherheit und Hygiene eingehalten werden. Wie lässt sich in diesem anspruchsvollen Kontext Ästhetik mit Technik vereinbaren?

Auch wenn das Thema relativ neu ist, hat DELABIE, Experte für Sanitärlösungen, Ästhetik seit mehreren Jahren als wesentlichen Bestandteil seiner Produkte integriert. Durch die Kombination von Design und Technologie werden Armaturen und Hygiene-Accessoires von DELABIE zu harmonischen und eleganten Objekten, die mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet wurden.

Der Waschtisch-Einhebelmischer Art. 2621EP: der „Superheld“ des Designs und der Hygiene

Die Waschtischarmatur SECURITHERM EP BIOSAFE Art. 2621EP verbindet zeitgemäßes Design mit Hygiene. Ihre minimalistischen Linien erleichtern die Reinigung und das Weglassen des Auslaufs minimiert die bakterielle Verunreinigung.

Technisch gesprochen begrenzt dieser Einhebelmischer das Bakterienwachstum durch ein reduziertes Wasservolumen, das in kleinstmöglichen Rohren zirkuliert, um die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen. Die Sicherheit des Patienten wird durch eine voreingestellte Warmwasserbegrenzung und einer Druckausgleichskartusche gewährleistet, die eine stabile Temperatur trotz Schwankungen im Leitungsdruck bietet und den Nutzer im Falle eines Kaltwasserausfalls schützt. Zudem ermöglicht die Armatur einfache thermische Desinfektionsmaßnahmen durch das Drücken eines kleinen roten Knopfes auf der Rückseite des Hebels.

Eine technisch fortschrittliche und intuitive Brause-Thermostatarmatur

Das Design der Brause-Thermostatarmatur Art. H9741 ähnelt stark dem einer herkömmlichen Haushaltsarmatur, was ihre Bedienung erleichtert. Dennoch wurde sie speziell für die Duschen in Gesundheitseinrichtungen entwickelt und bietet optimalen Schutz vor Verbrühungen.

Die Brause-Thermostatarmatur Art. H9741 ist mit der SECURITHERM-Technologie ausgestattet, die eine vollständige Temperaturstabilität unabhängig von Druck- und Durchflussschwankungen gewährleistet. Die Securitouch-Technologie verhindert, dass Nutzer sich verbrühen, wenn sie die Armatur berühren – eine wesentliche Eigenschaft für bewegungseingeschränkte Personen oder Patienten während eines Krankenhausaufenthalts. Der doppelte Temperaturanschlag und die Möglichkeit thermische Desinfektionen ohne jegliche Demontage durchzuführen, erhöhen die Sicherheit und erleichtern die Wartung.

Haltegriffe für Komfort mit besonderer Sorgfalt

DELABIE integriert Design auch in die Be-Line®-Serie von Haltegriffen und Duschsitzen. Diese Serie erinnert in keiner Weise an eine Krankenhaus- oder Pflegeumgebung, da sie in Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten und Designern entwickelt wurde. Ihr innovatives Design kombiniert Ästhetik und Komfort und macht die Nutzung von Sanitäranlagen für alle angenehmer. In den Ausführungen Anthrazit-Metallic, Mattschwarz oder Mattweiß sorgt die Be-Line®-Serie für einen deutlichen visuellen Kontrast zwischen den Farben der Griffe oder Sitze und der Wände.

Der Be-Line®-Duschklappsitz, der für sein Design ausgezeichnet wurde, bietet Komfort und Diskretion. Der Sitz ist abnehmbar und kann mit einem einzigen Handgriff durch eine Abdeckung ersetzt werden, sodass er nur bei Bedarf installiert wird. Damit verleiht er den Duschen in Gesundheitseinrichtungen Modernität und Funktionalität.

Die ästhetische Revolution von DELABIE zeigt, dass Design und technische Leistung harmonisch koexistieren können, um die Lebensqualität von Patienten und Bewohnern in Gesundheitseinrichtungen zu verbessern. Indem die Sanitärprodukte zu einem vollständigen Teil einer sorgfältig geplanten Inneneinrichtung werden, trägt DELABIE dazu bei, Pflegeumgebungen zu schaffen, die angenehmer, weniger stigmatisierend und komfortabler für alle sind.