DERBLAUE® ist ein junges Start-up-Unternehmen mit Sitz in Sonthofen im Allgäu. Wir entwickeln hochflexible Flüssigkeits-Auffanglösungen für diverse Branchen. Seit der Markteinführung der flexiblen Auffangprodukte in 2020 sind wir Vorreiter auf dem Weltmarkt. Das Besondere an unseren Produkten sind eingearbeitete Biegemetallelemente, robuste Materialien und clevere Kombinationen, die das tägliche Arbeiten mit Flüssigkeiten auf ein neues Level der Professionalität heben. Für unser Team suchen wir zum 01.Mai 2024 Verstärkung im Lager.

Besuche gerne unsere Website und informiere Dich über uns und die ausgeschriebene Stelle.

Was wir Dir bieten:

Faire Vergütung: Zwischen 2.200 € - 2.500 € Brutto im Monat

Angenehme Arbeitsatmosphäre: Bei uns im Team kannst Du Dich auf einen starken Zusammenhalt freuen. Du wirst von unkomplizierten Menschen umgeben sein, die sich bei Herausforderungen gegenseitig unterstützen.

Bei uns im Team kannst Du Dich auf einen starken Zusammenhalt freuen. Du wirst von unkomplizierten Menschen umgeben sein, die sich bei Herausforderungen gegenseitig unterstützen. Attraktiver Standort: Arbeiten mit Bergblick in Sonthofen im Allgäu. Das Allgäu bietet perfekte Bedingungen zum Arbeiten und Leben, mit der abwechslungsreichen Landschaft ist es einfach ein toller Standort mit vielen Möglichkeiten in der Natur.

Deine Aufgaben bei uns:

Du verpackst unsere Produkte im Lager und machst diese versandfertig

Du behältst den Überblick über die verfügbare Ware und gibst Rückmeldungen ans Team, welche Produkte wieder beschafft werden müssen

Du konfektionierst Produkte

Du koordinierst Wareneingang und Warenausgang an der Laderampe

Stellenanforderungen

Wir suchen neue Kollegen, die aufgeschlossen, zielstrebig und motiviert sind, gemeinsam mit uns schnell zu wachsen. Für die Tätigkeit im Lager solltest Du außerdem sehr verantwortungsbewusst und eigenständig arbeiten können. Quereinsteiger sind gerne gesehen. Anforderungen, die uns zusätzlich wichtig sind:

Zuverlässigkeit : Du bist dafür verantwortlich, dass unsere Ware sauber und korrekt beim Kunden ankommt

Hands-on-Mentalität: Bei uns im Startup, und insbesondere im Lager, lautet das Motto: Anpacken! Motivation, Eigeninitiative und Selbstständigkeit beim Abarbeiten der Aufträge sind wichtige Grundvoraussetzungen

Bei uns im Startup, und insbesondere im Lager, lautet das Motto: Anpacken! Motivation, Eigeninitiative und Selbstständigkeit beim Abarbeiten der Aufträge sind wichtige Grundvoraussetzungen Qualifikation: Hauptschulabschluss oder höherer Bildungsabschluss

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com