DERBLAUE® ist ein junges Start-up-Unternehmen mit Sitz in Sonthofen im Allgäu. Wir entwickeln hochflexible Flüssigkeits-Auffanglösungen für diverse Branchen Seit der Markteinführung der flexiblen Auffangprodukte in 2020 sind wir Vorreiter auf dem Weltmarkt. Die Nachfrage ist enorm, da es keine vergleichbare Alternative gibt. Das Besondere an unseren Produkten sind eingearbeitete Biegemetallelemente, robuste Materialien und clevere Kombinationen, die das tägliche Arbeiten mit Flüssigkeiten auf ein neues Level der Professionalität heben. Für unser Team suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Bereich Telesales.

Besuche gerne unsere Website und informiere Dich über uns und die ausgeschriebene Stelle.

Was wir Dir bieten:

Faire Vergütung: Wer gut arbeitet, wird gut bezahlt. Zusätzlich zu Deinem Grundgehalt erhältst Du eine leistungsorientierte Provision.

Aufstiegsmöglichkeiten: Unser Unternehmen ist konstant am Wachsen. Für Dich bedeutet das: Echte Chancen auf attraktive Karrieremöglichkeiten.

Ausführliche Einarbeitung: Du wirst bei uns intensiv und allumfassend eingearbeitet. Es erwartet Dich exklusives Wissen, das sofort angewendet werden kann.

Angenehme Arbeitsatmosphäre: Bei uns im Team kannst Du Dich auf einen starken Zusammenhalt freuen. Du wirst von unkomplizierten Menschen umgeben sein, die sich bei Herausforderungen gegenseitig unterstützen.

Attraktiver Standort: Arbeiten mit Bergblick in Sonthofen im Allgäu. Das Allgäu bietet perfekte Bedingungen zum Arbeiten und Leben, mit der abwechslungsreichen Landschaft ist es einfach ein toller Standort mit vielen Möglichkeiten in der Natur.

Deine Aufgaben bei uns:

Kundenkontakt per E-Mail, Telefon und Video-Call

Beratung unserer Kunden hinsichtlich ihrer Ziele

Telefonische Kontaktaufnahme zu Kunden und Erzeugung von Interesse an einem Beratungstermin

Pflege von Kundendaten in unserem CRM-System

Beratung und Hilfestellung zu unseren Produkten

Stellenanforderungen

Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Du wirst intensiv eingearbeitet und lernst einen bewährten Prozess kennen, den Du bei Deiner täglichen Arbeit anwenden wirst. Was zählt, ist Deine Motivation!

Du beherrschst die deutsche Sprache ausgezeichnet (mündlich & schriftlich)

Du bist vertriebsorientiert und engagiert

Du hast ein ausgeprägtes Gespür für Kundenwünsche

Du telefonierst gerne und liebst es, mit anderen Menschen zu kommunizieren

Du bist auch in stressigen Situationen gelassen und leistungsbereit

Du bist fit im Umgang mit PC und Standardsoftware

Du hast eine präzise, saubere und selbstständige Arbeitsweise

Du bist interessiert? Dann bewirb Dich gerne per E-Mail an bewerbung(at)derblaue.com oder direkt über unser Bewerbungsformular.

Mehr Informationen zu uns und unseren freien Stellen findest Du auf www.derblaue.com

Wir freuen uns auf Dich!

