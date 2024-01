DERBLAUE® ist ein junges Start-up-Unternehmen mit Sitz in Sonthofen im Allgäu. Wir entwickeln hochflexible Flüssigkeits-Auffanglösungen für diverse Branchen und suchen jetzt Verstärkung im Vertrieb!

DERBLAUE® ist eine Marke der Aqua Evolution Systems GmbH mit Sitz in Sonthofen im Allgäu. Wir entwickeln hochflexible Flüssigkeits-Auffanglösungen für diverse Branchen. Seit der Markteinführung der flexiblen Auffangprodukte in 2020 sind wir Vorreiter auf dem Weltmarkt. Die Nachfrage ist enorm, da es keine vergleichbare Alternative gibt. Das Besondere an unseren Produkten sind eingearbeitete Biegemetallelemente, robuste Materialien und clevere Kombinationen, die das tägliche Arbeiten mit Flüssigkeiten auf ein neues Level der Professionalität heben. Zur Verstärkung unseres Sales-Teams suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein Trainee (m/w/d).

Besuche gerne unsere Website und informiere Dich über uns und die ausgeschriebene Stelle.

Was wir Dir bieten:

Faire Vergütung: Wer gut arbeitet, wird gut bezahlt. Zusätzlich zu Deinem Grundgehalt erhältst Du eine leistungsorientierte Provision.

Aufstiegsmöglichkeiten: Unser Unternehmen ist konstant am Wachsen. Für Dich bedeutet das: Echte Chancen auf attraktive Karrieremöglichkeiten.

Ausführliche Einarbeitung: Du wirst bei uns intensiv und allumfassend eingearbeitet. Es erwartet Dich exklusives Wissen, das sofort angewendet werden kann.

Angenehme Arbeitsatmosphäre: Bei uns im Team kannst Du Dich auf einen starken Zusammenhalt freuen. Du wirst von unkomplizierten Menschen umgeben sein, die sich bei Herausforderungen gegenseitig unterstützen.

Attraktiver Standort: Arbeiten mit Bergblick in Sonthofen im Allgäu. Das Allgäu bietet perfekte Bedingungen zum Arbeiten und Leben, mit der abwechslungsreichen Landschaft ist es einfach ein toller Standort mit vielen Möglichkeiten in der Natur.

Deine Aufgaben bei uns:

Du lernst im Team step by step wie man unsere Entwicklungen perfekt präsentiert. Wir machen Dich startklar für Deine Mission.

Du lernst, wie man mit unserem CRM, (Kundensystem) perfekt und effektiv am Computer arbeitet.

Du führst wichtige Gespräche mit Betrieben sowie Händlern und lernst dadurch, unsere Produkte zu vermarkten!

Du hast die Möglichkeit, auf Messen in ganz Deutschland mit unserem DERBLAUE ® -Team mitzufahren, face2face Kunden kennenzulernen und unsere Produkte vorzustellen.

Gemeinsam gehst Du mit Deinem Teamleiter regelmäßig Deine Aufgaben, Kommunikations-Skills und persönlichen Ziele durch, um Dich weiterzuentwickeln und das Unternehmen weiterzubringen!

Stellenanforderungen

Wir suchen aufgeschlossene offene und optimistische Menschen, die kontaktfreudig sind. Du solltest mindestens 18 Jahre alt sein. Anforderungen, die uns zusätzlich wichtig sind:

Flexibilität: Du liebst die Abwechslung ggf. im Büro, auf der Messe oder unterwegs mit dem Firmenwagen bei Kundenbesuchen. Lass uns gemeinsam über Deine Möglichkeiten sprechen!

Zielstrebigkeit: Du suchst immer wieder nach neuen Herausforderungen, die Deine Persönlichkeit weiterentwickeln und Erfolgserlebnisse mit sich bringen.

Lernbereitschaft: Du willst mehr Erfahrungen im Verkauf machen, von den besten Verkaufstrainern aus Deutschland geschult werden und anderen Mitarbeitern Dein Wissen weitergeben.

Qualifikation: Hauptschulabschluss oder höherer Bildungsabschluss.

Du bist interessiert? Dann bewirb Dich gerne per E-Mail an bewerbung(at)derblaue.com oder direkt über unser Bewerbungsformular.

Mehr Informationen zu uns und unseren freien Stellen findest Du auf www.derblaue.com

Wir freuen uns auf Dich!

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com