Willst Du unser neuer Trainee im Bereich Mediengestaltung werden?

Wir von DERBLAUE® sind ein junges Start-up-Unternehmen mit Sitz in Sonthofen im Allgäu. Wir entwickeln hochflexible Flüssigkeits-Auffanglösungen für diverse Branchen. Seit der Markteinführung der flexiblen Auffangprodukte in 2020 sind wir Vorreiter auf dem Weltmarkt. Die Nachfrage ist enorm, da es keine vergleichbare Alternative gibt. Das Besondere an unseren Produkten sind eingearbeitete Biegemetallelemente, robuste Materialien und clevere Kombinationen, die das tägliche Arbeiten mit Flüssigkeiten auf ein neues Level der Professionalität heben. Zusätzlich legen wir viel Wert auf digitales Marketing und haben bereits eine große Social Media Community, die weiterhin auf wertvollen Content wartet. Daher suchen wir für unser Marketing-Team zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein Trainee für Mediengestaltung (m/w/d).

Besuche gerne unsere Website und informiere Dich weiter über uns und die ausgeschriebene Stelle.

Was wir Dir bieten:

Unser CEO und Marketing-Manager nimmt Dich persönlich an die Hand. Er führt Dich tiefer in die Online-Marketing-Techniken ein und ermöglicht Dir Weiterbildungen bei den besten Coaches Deutschlands. Du schneidest Videoclips und bist verantwortlich für den Content auf diversen Social Media-Kanälen. Du unterstützt das Team in der grafischen Umsetzung diverser Marketingprojekte und bringst gerne neue Ideen ein.

Attraktives Gehalt:

Du bekommst eine faire Vergütung, je nachdem wie viel Erfahrung Du mitbringst und wie Deine Arbeitszeit aussehen wird.

Karrierechance:

Wir sind ein junges Startup, mit dem Ziel zu expandieren und schnell zuwachsen. Das bedeutet für Dich: jede Menge Entwicklungsmöglichkeiten. Du kannst dich von Anfang an am Erfolg beteiligen!

Arbeitsplatz:

Du arbeitest in Sonthofen in einem neuen Office mit Bergblick, das darauf wartet, von Dir gerockt zu werden. Die Kollegen sind herzlich, ehrlich, lustig und locker. You are welcome!

Kommunikation:

Alle unsere Mitarbeiter lieben die offene Kommunikation. Du hast neue Ideen oder Verbesserungsvorschläge?

Dann bist Du bei uns genau richtig.

Arbeitszeiten:

Wir arbeiten von Mo-Fr, wenn keine Messe ansteht. Gerne besprechen wir flexible Arbeitszeitmodelle, die zu Dir passen! Das Wichtigste ist: Die Aufgaben müssen im besprochenen Zeitraum verantwortungsbewusst erledigt werden.

Lernen:

Wir haben uns die bekanntesten und besten Marketing-Coaches aus Deutschland zur Seite geholt und setzen die Dinge um, die wir im Coaching erarbeiten. Auch Du kannst Dich hier weiterbilden und weiter dazulernen.

Stellenanforderungen

Abgeschlossener Schulabschluss (Mittlere Reife oder höher), gerne auch als Quereinsteiger

Erste Erfahrungen im Online-Marketing sind von Vorteil

Gute Kenntnisse in den gängigen Social-Media-Plattformen: Influencer welcome!

Sicherer Umgang mit den gängigen Adobe- und Office-Programmen

Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Kreativität und eine hohe Affinität zu digitalen Medien

Teamfähigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise

Wobei wirst Du uns helfen? Was sind Deine Aufgaben?

Wir bauen gemeinsam unsere Onlinekanäle weiter aus. Instagram, Tiktok, YouTube will mit Content und Werbeanzeigen gefüttert werden.

Wir filmen, erstellen Creatives und Reels, die viral gehen. Du lernst, wie man unsere Produkte optimal vermarktet.

Wir arbeiten an Marketing-Kampagnen für Print und Online, die unseren Bekanntheitsgrad in Deutschland und weltweit erhöhen.

Du lernst, wie man mit unserem CRM (Kundensystem) richtig und effizient arbeitet.

Gemeinsam besprichst Du mit dem Marketing-Manager regelmäßig Deine Aufgaben, Kommunikations-Skills und persönlichen Ziele, um Dich beständig weiterzuentwickeln!

Du bist interessiert? Dann bewirb Dich gerne per E-Mail an bewerbung(at)derblaue.com oder direkt über unser Bewerbungsformular.

Mehr Informationen zu uns und unseren freien Stellen findest Du auf www.derblaue.com

Wir freuen uns auf Dich!

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com