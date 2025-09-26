Seit 2020 spezialisiert sich DERBLAUE® auf flexible Flüssigkeits-Auffangsysteme. Mit unserer kreativen Herangehensweise und unserem starken Fokus auf Effizienz, Sauberkeit und Umweltbewusstsein revolutionieren wir die SHK-Branche sowie die Arbeit mit Öl und Hydraulikflüssigkeiten. Unser Standort in Sonthofen bietet nicht nur einen atemberaubenden Blick auf die Berge, sondern auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten direkt vor der Haustür.

Jobdetails

Du liebst es, Kunden sowohl am Telefon als auch auf Messe zu begeistern? Dann ist dieser Job wie gemacht für Dich! Mit einer Aufteilung von ca. 50% hast Du Abwechslung pur in Deiner Vertriebstätigkeit. Klingt das spannend?

Deine Aufgaben:

Kundenkontakt per E-Mail, Telefon und Video-Call

Beratung unserer Kunden hinsichtlich ihrer Ziele

Telefonische Kontaktaufnahme zu Kunden und Erzeugung von Interesse an einem Beratungstermin

Pflege von Kundendaten in unserem CRM-System

Beratung und Hilfestellung zu unseren Produkten

Auf- und Abbau des Messestandes sowie Verkauf während einer Messe

Vorkenntnisse im Vertrieb im Bereich Telesales und/oder Messe sind wünschenswert

Das bringst Du mit:

Du beherrschst die deutsche und englische Sprache ausgezeichnet (mündlich & schriftlich)

Kenntnisse in anderen Sprachen (Französisch) wären wünschenswert

Du bist vertriebsorientiert und engagiert

Du hast ein ausgeprägtes Gespür für Kundenwünsche

Du telefonierst gerne und liebst es, mit anderen Menschen zu kommunizieren

Du bist auch in stressigen Situationen gelassen und leistungsbereit

Du bist fit im Umgang mit PC und Standardsoftware

Du hast eine präzise, saubere und selbstständige Arbeitsweise

Das bieten wir Dir:

Attraktives Brutto-Jahresgehalt von ca. 40.000€ + leistungsorientierte Provision

Viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Eine lockere und respektvolle Arbeitsatmosphäre mit einer flachen Hierarchie

Abwechslungsreiche Aufgaben

Flexible Arbeitszeiten - je nachdem, wie Du Deine Kunden am besten erreichst

Moderne Arbeitsausstattung

Spannende Projekte und die Chance, DERBLAUE® in verschiedenen Märkten federführend als Standard-Werkzeug für alle Arbeiten mit Flüssigkeiten zu etablieren

Klingt spannend?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an bewerbung(at)derblaue.com oder direkt über das Formular auf unserer Website!

DERBLAUE® – weil Deine Zeit es wert ist.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com