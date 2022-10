Die hochflexible Auffangwanne des BLAUEN lässt sich durch die integrierten Biegemetallelemente beliebig oft biegen und bleibt dann formtreu stehen. Für eine Wartung z.B. am Wandheizgerät bedeutet das, dass die Wanne unterhalb der Brennerkammer platziert werden kann. Die Brennerkammer kann nun gespritzt werden, das Wasser wird in der Wanne, die bis zu 10 Liter fasst, aufgefangen. Um Spritzer und Schäden zu vermeiden, die Baustelle absolut sauber zu verlassen und vor allem die Steuerung des Wandheizgeräts zu schützen, eignet sich die Rutsche ideal. Sie leitet das Wasser zielgerichtet in die Wanne. Auch sie verfügt über die eingearbeiteten Biegemetallelemente und zusätzlich über starke Neodym-Magnete, die an metallischen Oberflächen fest fixiert werden können.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.