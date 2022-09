Die SHK in Essen neigt sich dem Ende. Die Begeisterung bleibt.

Die SHK in Essen ist die Leitmesse im Handwerk. Wir waren dieses Jahr mit dabei und möchten uns für die zahlreichen Besucher bei uns am Stand bedanken. Die persönlichen Gespräche, Anregungen und Begegnungen mit bekannten und neuen Freunden begeistern uns. Wir konnten unsere hochflexiblen Flüssigkeits-Auffangsysteme inklusive der neuen Trichter präsentieren und freuen uns über das durchweg positive Feedback. Vielen Dank nochmals an alle Influencer-Freunde und die gesamte DERBLAUE® Family.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.