Über Jahrzehnte hinweg war es in der SHK Branche völlig normal, seine Service-Mitarbeiter mit abgeschnittenen Eimern oder alten Tetra Paks Heizungen und Co. entleeren zu lassen. Die Beschädigung von Kundeneigentum ist durch diese notdürftigen Lösungen oft vorprogrammiert. Das führt zu Frust bei Mitarbeitern und bei Kunden und kostet letztendlich auch noch Geld. „Damit ist jetzt Schluss“, dachten sich die Gründer Marvin Kiesel und Michael Schmidt der Aqua Evolution Systems GmbH. Unter der Eigenmarke DERBLAUE® entwickeln und vertreiben die beiden Allgäuer hochflexible Flüssigkeits-Auffang-Systeme, die das Arbeiten sauber, schnell und effizient machen.

Die „Wanne“

Man kann sie biegen, biegen und nochmals biegen. Die integrierten Biegemetallelemente lassen sich unendlich oft in Form bringen – um Rohre, Ecken, oder ganz einfach in engen und verwinkelten Einbausituationen. Die umfassende anschmiegsame Dichtlippe passt sich perfekt dem jeweiligen Untergrund an. So geht kein Tropfen Flüssigkeit daneben, bis das Fassungsvermögen von 10l erfüllt ist.

Die „Helfer“

Zum gezielten Leiten von Flüssigkeiten und zum Schutz vor Spritzer gibt es eine Rutsche sowie eine Einzel- und Doppelrosette. Natürlich mit integrierten Biegemetallelementen.

Das „Set“

Wer oft Flüssigkeiten wechseln muss, der arbeitet am besten mit dem BLAUEN Set. Eine leistungsstarke, bis zu 60° Grad geprüfte Pumpe, die mit spritzwassergeschütztem Akku oder Netzteil betrieben werden kann, fördert 10 Liter/ Minute ab und ergänzt die Produktpalette. Der 3 Meter lange Wasserschlauch der Pumpe kann mit einem Halteclip sicher montiert werden, sodass er dort bleibt, wo er hingehört.

Weitere Problemlöser-Produkte sind bereits in Arbeit. Es bleibt spannend!

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.