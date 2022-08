Nahezu jeder Monteur oder Servicetechniker befand sich in den letzten Jahrzehnten bereits in der peinlichen Situation, vor dem Kunden, Eimer oder Schüsseln zurecht zu schneiden, damit diese unter die zu entleerende Heizung passten. Nur mit dem Ergebnis, dass selbst bei größter Vorsicht viele Spritzer des Schmutzwassers auf dem Teppich oder dem Dielenboden der Kunden landeten. Arbeiten so Profis? Marvin Kiesel und Michael Schmidt, Gründer der Aqua Evolution Systems GmbH, wollten das nicht akzeptieren und bringen mit der Eigenmarke DERBLAUE® clevere Alltagshelfer auf den Markt.

Egal ob die Einbausituation eng, schmal, verwinkelt oder hoch ist – mit der flexiblen Wanne aus gewebeverstärkter Spezialplane können Flüssigkeiten sorgenfrei aufgefangen werden. Bis zu 10 Liter passen in die Wanne. Das Besondere sind die eingearbeiteten Biegemetallelemente, die sich unendlich oft formen lassen können, um dann stabil im jeweiligen Anwendungsfeld stehen zu bleiben. So wird der Kundendienst an Wandheizgeräten, das Tauschen von Pumpen, Heizkörpern, Siphons oder Wasseruhren wesentlich erleichtert – um nur wenige Einsatzmöglichkeiten zu nennen.

Die obere umlaufende Dichtlippe sorgt zusätzlich dafür, dass auch Flüssigkeiten, die an der Wand herunter laufen, in der Wanne aufgefangen werden. Neben der Wanne sind eine Rutsche zum gezielten Leiten von Flüssigkeiten sowie eine Einfach- und Doppelrosette zum Schutz der Rohre vor Spritzwasser erhältlich. Alle genannten Produkte enthalten die extrem robusten Biegemetallelemente und können entsprechend individuell eingesetzt werden.

Wer gleichzeitig Wasser auffangen und abpumpen möchte, der arbeitet am besten mit dem Set des BLAUEN. Hierzu zählen neben der Wanne ein leistungsstarkes Pumpsystem mit 10 Liter / Minute Fördermenge. Die Pumpe mit 3 m Wasserschlauch kann in einer Lasche in der Wanne befestigt werden, der Schlauch zusätzlich mit einem Clip fest montiert werden, damit Schlauch und Pumpe dort bleiben, wo sie sollen. Die Pumpe kann wahlweise mit spritzwassergeschütztem Akku oder einem Netzteil betrieben werden.

Eine Produktübersicht finden Sie auf www.derblaue.com

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.