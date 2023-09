17 Hausmessetage in einem Monat.

Immer mehr Partner laden das Team von DERBLAUE® zu ihren Hausmessen ein. Im September sind es insgesamt 17 Hausmessetage! Klingt anstrengend, doch für das Team von DERBLAUE® ist es die großartige Chance, immer mehr Kunden (und auch die Händler) von ihren Produkten zu überzeugen. Mit Erfolg! Die Präsentation der hochflexiblen Flüssigkeits-Auffangsysteme begeistert wirklich jeden Messebesucher. Das DERBLAUE®-Team erzielt an diesen Messetagen Verkaufsrekorde innerhalb weniger Stunden, von denen Außendienstmitarbeiter oft in einem Jahr träumen. Wer mehr vom Messe-Spirit des BLAUEN erfahren möchte, klickt am besten hier, um einige Insights, Fotos und Videos zu erhalten.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.