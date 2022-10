Mit einer Image-Kampagne will das junge Startup den Bekanntheitsgrad weiter erhöhen. Für die neuen, aussagekräftigen Anzeigen im frischen Design konnte DERBLAUE® dafür bekannte Gesichter der Branche gewinnen: Unternehmer Gerhard Vögel (TikTok: @voegelmissen) ist bereits schon seit 2021 ein Fan des BLAUEN und steht dafür auch mit seinem Namen. Ihn überzeugt nicht nur die funktionelle Professionalität des Werkzeugs, auch finanziell ist die Investition in die neue Ausstattung seiner Dienstfahrzeuge lukrativ: DERBLAUE® hatte sich bereits nach einem Monat gerechnet.

Auch SHK-Ausbilder Patrick Stimpfle (Instagram: @patrick_shk_ausbilder) ist ein Freund der ersten Stunde und unterstützt das Allgäuer Startup unter anderem auf Messen. Er setzt sich dafür ein, dass junge Auszubildende von Beginn an mit professionellem Werkzeug arbeiten können und so wieder Spaß am Arbeiten im Handwerk bekommen. In Anbetracht des ständigen Fachkräftemangels sei dies wichtiger denn je.

Machen Sie sich selbst ein Bild und besuchen Sie DERBLAUE® auf www.derblaue.com

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.