Kennst Du schon die cleveren Produkte des jungen Unternehmens aus dem Allgäu? DERBLAUE® steht für hochflexible Flüssigkeits-Auffangsysteme und erleichtert das tägliche Arbeiten mit Flüssigkeiten in jeder noch so schwierigen Baustellensituation.

Das Herzstück des Allgäuer Startups bildet die aus einer gewebeverstärkten Spezialplane gefertigte Wanne. Diese lässt sich durch starke umlaufende Biegemetallelemente beliebig oft formen und somit an jede Baustellensituation anpassen. Die umlaufende Dichtlippe schmiegt sich perfekt an den Untergrund an, sodass selbst Flüssigkeiten, die an der Wand herablaufen, zielsicher in die Wanne geleitet werden.

Damit Dein Team für jede Situation bestens vorbereitet ist, empfehlen wir das Komplett-Set des BLAUEN. Die Wanne wird hier durch ein leistungsstarkes Pumpsystem sowie diverse Spritzschutzprodukte ergänzt. Hier gibt’s mehr Infos zum Komplett-Set: info.derblaue.com/lp_komplett-set

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com