Marvin Kiesel, Erfinder des BLAUEN erklärt, wie die Idee zum BLAUEN entstand und wie sich daraus ein hochflexibles Flüssigkeits-Auffangsystem entwickelte:

Ein Heizkörper-Tausch im eigenen Haus stand an. Mit einem Abdeckvlies und einem abgeschnittenen Eimer wurde das Wasser abgelassen. Nach kurzer Zeit war der Eimer gefüllt und musste geleert werden. Dies wiederholte sich mehrmals. Dadurch kam das Wasser aber trotz größter Sorgfalt auch an die Rohre und den schönen Holzboden. Nach gut 30 min Wasser entleeren fragte sich Marvin Kiesel, ob diese Vorgehensweise Standard sei. Er befragte deshalb seinen Freund und Heizungsinstallateur dazu und konnte einfach nicht glauben, dass eine ganze Berufsgruppe seit vielen Jahren und vor allem in der heutigen Zeit immer noch auf solche „altertümlichen“ Mittel zurückgreift. Der Gedanke ließ ihn nicht los. In zahllosen Stunden suchte er nach einer perfekten Lösung. Es entstand ein Prototyp einer Wanne, die von seinem Freund getestet und nicht mehr hergegeben wurde. Mehr noch, er sagte: „Das braucht jeder Heizungsbauer“. Eine Pumpe mit Akku wurde also dazu entwickelt und DERBLAUE® war geboren.

Mit Michael Schmidt holt sich Marvin Kiesel einen Freund und Geschäftspartner an Bord, der seither für Vertrieb und Marketing volles Herzblut einbringt. Denn die beste Idee bringt nichts, wenn niemand davon weiß. Die Aqua Evolution Systems GmbH wird gegründet und unter der Marke DERBLAUE® entwickelt das Team seit 2020 hochflexible Flüssigkeits-Auffanglösungen. Nähere Infos zu den Gründern sowie allen Produkten und Handelspartnern gibt es unter: www.derblaue.com

