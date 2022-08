Haben Sie Lust auf innovative Produkte, konstruktive Gespräche und jede Menge gute Laune? Dann treffen Sie das DERBLAUE®Team in der Startup-Area auf der SHK in Essen.

Wir sind jung, motiviert und wollen die Arbeit im Handwerk erleichtern und maximal effizient gestalten. Wir sind das DERBLAUE® Team und freuen uns, Sie auf der Messe in Essen vom 06.09.-09.09. persönlich kennen zu lernen und unsere Produkte vorzustellen. DERBLAUE® steht für hochflexible Flüssigkeits-Auffang-Systeme. Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Produkte und überzeugen Sie in wenigen Minuten, warum DERBLAUE® in jedes Dienst-Fahrzeug gehört. Kommen Sie bei unserem Stand in der Startup-Area vorbei – wir freuen uns auf Sie!

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.