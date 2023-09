Es gibt nicht nur im Sanitär- und Heizungsbereich enge und verwinkelte Arbeitssituationen. Auch im Hydraulikbereich ist der Bedarf an den hochflexiblen Produkten des BLAUEN hoch. Aus diesem Grund überrascht es kaum, dass DERBLAUE® auch auf der NUFAM anzutreffen ist. In jedem Motorraum ist es eng, Kraftstoff- und Flüssigkeitsleitungen verlaufen: die Arbeit im Motorraum kann somit eine große Herausforderung sein. Mit DERBLAUE® bekommen auch hier die Handwerker endlich ein Werkzeug an die Hand, mit dem sauberes und professionelles Arbeiten möglich wird. Viele sind bereits begeistert und zeigen ihre tägliche Arbeit mit dem BLAUEN auf Instagram. Die DERBLAUE®-family auf SocialMedia wächst stetig weiter an, da es in vielen Branchen Handwerker gibt, die auf Qualitätswerkzeug nicht mehr verzichten wollen. Daher finden Sie das Team von DERBLAUE® verstärkt auf diversen branchenübergreifenden Messen weltweit.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.