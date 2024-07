DERBLAUE® auf der Installer Show in Birmingham

In Deutschland hat sich das hochflexible Flüssigkeits-Auffangsystem von DERBLAUE® bereits einen Namen gemacht. Auch Handwerker aus anderen Ländern wollen auf das Profi-Werkzeug im Umgang mit Flüssigkeiten nicht mehr verzichten. DERBLAUE® war deshalb in England auf der Installer Show in Birmingham.