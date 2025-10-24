24.10.2025  Pressemeldung Alle News von ENERGIE BRINGER

Energie Bringer: Der Winter kommt schneller, als man denkt - Jetzt Vorsorge treffen

Winterbauheizung von Energie Bringer

Die Winterbaubeheizung bietet zahlreiche Vorteile, besonders für Bauprojekte, die auch in der kalten Jahreszeit planmäßig und in hoher Qualität abgeschlossen werden sollen.

Hier sind die wichtigsten Pluspunkte im Überblick:

1. Sicherstellung des Baufortschritts
• Vermeidung witterungsbedingter Bauunterbrechungen.
• Einhaltung von Trocknungszeiten bei Beton, Putz, Estrich & Co.
• Durchgehender Baustellenbetrieb auch bei Frost

2. Schutz vor Bauschäden
• Verhindert Frostschäden an frisch eingebauten Materialien wie Beton, Mörtel oder Estrich
• Reduziert das Risiko von Schimmelbildung durch feuchte, kalte Luft
• Schützt temperaturempfindliche Baustoffe vor Rissen, Verformungen oder Abplatzungen

3. Verbesserung der Arbeitsbedingungen
• Angenehmere Temperaturen sorgen für motiviertere und produktivere Bauarbeiter
• Weniger krankheitsbedingte Ausfälle durch Kälte

4. Qualitäts- und Terminsicherung
• Gleichmäßige Aushärtung und Trocknung sichern die Bauqualität
• Geplante Bauzeiten können auch im Winter eingehalten werden
• Übergabetermine und Vertragsfristen werden zuverlässiger erfüllt

5. Effizientere Trocknung
• In Kombination mit Bautrocknern wird die Austrocknung deutlich beschleunigt
• Spart Zeit und verhindert Probleme durch Restfeuchte, z. B. beim Bodenbelag

6. Wirtschaftlicher Vorteil
• Mehr Planungssicherheit für Bauunternehmen
• Weniger Bauverzögerungen und damit geringere Folgekosten
• Höhere Kundenzufriedenheit durch termingerechte Fertigstellung

7. Flexibilität in der Bauplanung
• Ermöglicht eine ganzjährige Bauweise
• Weniger saisonale Einschränkungen im Baugewerbe

Machen Sie Ihr Geschäft erfolgreicher – mit unseren perfekt aufeinander abgestimmten Systemen.
Weitere Informationen finden Sie unter 👉 www.energiebringer.de

Wir sind Ihr Partner, wenn es um schnelle, unkomplizierte und mobile Wärme geht.
Zögern Sie nicht, uns anzusprechen – oder wenden Sie sich an unsere kompetenten Industrievertretungen.
Wir sind bundesweit flächendeckend für Sie da!

ENERGIE BRINGER GmbH
ENERGIE BRINGER GmbH
Siebengebirgsblick 7
53343 Wachtberg
Deutschland
Telefon:  0228 763 866 0
Mo.-Do. 7:30 bis 17:00 Uhr
Fr. 7:30 bis 15:00 Uhr
www.energiebringer.de
Anzeigen
Viessmann Holding International GmbH
EXHAUSTO GmbH
KORADO GmbH Deutschland
GRUNDFOS GMBH
Dornbracht GmbH & Co. KG

DESTATIS:

16.10.2025

6,3 % der Bevölkerung konnten 2024 aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Großhandelspreise im September 2025: +1,2 % gegenüber September 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im September 2025: +10,4 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung