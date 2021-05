Pressemeldung

Sie sichert den Betrieben den eigenen Nachwuchs und entwickelt künftige Fachkräfte: An einer fundierten Ausbildung führt kein Weg vorbei. Doch immer seltener finden heute Azubis und Unternehmen zusammen. Dabei gilt mehr denn je: Wer als Betrieb das passende Angebot macht, kann auch mit Nachfrage rechnen. Ein Angebot, das allerdings sicht- und auffindbar sein muss. Wirkungsvolle Unterstützung liefert da die WebBox. Sie gehört zur DigitalBox, dem digitalen Werkzeugkasten der GC-Gruppe mit zielgerichtet arbeitenden Lösungen und Anwendungen rund um die Prozesse der Branche. Mit den Werkzeugen der WebBox stellt sich das Fachhandwerk im Internet professionell auf – und wird schneller und leichter gefunden. Nicht nur von Kunden. Vor allem auch von potenziellen Nachwuchskräften. Als Basis dient eine moderne, einladende Website. Dazu gutdosiert: digitales Marketing mit Präsenz in den sozialen Medien.

Internet die Hauptanlaufstelle der jungen Generation

„Das Internet ist für die junge Generation, die sich erstmalig beruflich orientiert, die Hauptanlaufstelle in punkto Information und Wissensbezug. Ihre Suche nach einem möglichen Ausbildungsplatz gehen sie online an und das gerne über das eigene Smartphone. Da gilt es als Fachhandwerksbetrieb bestmöglich, inhaltlich wie technisch, vorbereitet zu sein. Die WebBox bringt alles dafür mit, damit die Nachwuchssuche am Ende erfolgreich ist. So entsteht eine Win-win-Situation für beide Seiten“, sagt Stefan Läufer, Leiter des Digitalisierungs-Teams der GC-Gruppe.

Einladende Website, Social Media und bewegte Bilder

Im Werben um die besten und fähigsten Auszubildenden bietet die WebBox einen modularen Baukasten für den perfekten Auftritt im Netz, individuell zugeschnitten und erstellt aus einer kompetenten Hand. Mit Texten, Grafiken und Bildern, die neugierig machen. Zugleich sind die digitalen Angebote optimiert für die verschiedensten Endgeräte. Neben der attraktiven Homepage sind erprobte Instagram-Anzeigen eine kostengünstige Lösung in der relevanten Zielgruppe – ohne großen Aufwand auf einem Social Media Kanal, den insbesondere junge Menschen täglich nutzen. Ein aufklärendes Zusatz-Tool für die neue Website des Fachbetriebs ist der informative Azubi-Film. Zum WebBox-Package gehören auch vorgefertigte Stellenausschreibungen für alle gängigen Ausbildungsberufe im Handwerk. Zudem profitieren die jungen Interessenten vom integrierten Bewerbungsformular – so unkompliziert und einfach kann der Weg zum neuen Traumjob sein.