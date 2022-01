Pressemeldung

Für die Aqua Evolution Systems GmbH sind Klima- und Umweltschutz eine Herzensangelegenheit. Das StartUp mit Sitz im Allgäu sucht deshalb stets nach Möglichkeiten, in die geschäftlichen Aktivitäten auch Aspekte der Nachhaltigkeit einfließen zu lassen. So entstand die Partnerschaft mit Eden Reforestation Projects. Künftig wird in Zusammenarbeit für jede verkaufte Wanne von DER BLAUE ein Baum gepflanzt. Dabei hilft das Projekt nicht nur unserer Natur. Denn die Bäume werden von lokalen Arbeitern gepflanzt, welche dadurch ein stabiles Einkommen erwirtschaften und für ihre Familien sorgen können.

Das Team von DER BLAUE ist stolz darauf, diese Initiative unterstützen zu können und wird weiterhin nach Wegen suchen, einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten. Mehr Informationen zum Projekt und den Fördermöglichkeiten finden Sie unter www.edenprojects.org.

Übrigens: Auf Instagram @derblauecom teilen wir mit unserer stetig wachsenden Community Momente aus dem Arbeitsalltag mit DER BLAUE.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DER BLAUE, innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.