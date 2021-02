Der UBA-BV Brandschutzverbinder ist eine einfache und sichere Abschottung (mit abZ) für Gussrohre bei Mischinstallationen. Der UBA-BV Brandschutzverbinder erfüllt alle geltenden Vorschriften an die Abschottung von Gussrohren (R90) und ist in DN 50 - DN 125 erhältlich. Abbildung: UBA Tec

Für die Abwasser-Mischinstallation – Gussrohrstrang mit einer Anschlussleitung aus Kunststoff – gelten besondere Regeln. Es dürfen nur Brandabschottungen mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) verwendet werden. Eine einfache und leicht zu realisierende Lösung für die Erfüllung dieser Vorgaben stellt der

UBA-BV Brandschutzverbinder der UBA Tec Europa GmbH (Berlin) dar. Er ist, ergänzend zum bewährten UBA-Flex, als Rohrverbinder geprüft und zugelassen. Er erfüllt alle geltenden Vorschriften an die Abschottung von Gussrohren (R90) und ist für Rohrleitungssysteme aus Guss von DN 50 - DN 125 erhältlich. Als Verwendbarkeits-nachweis dafür wurde dem UBA-BV Brandschutzverbinder die abZ-Nummer Z-19.17-2075 (nach DIN 4102-11) erteilt.

Baustellengerechte Brandschutz-Lösung für Mischinstallationen

Ein wichtiges Merkmal des UBA-BV Brandschutzverbinders: Es kann, mit nur einem zusätzlichen Bauteil, gebaut werden wie bisher gewohnt, da es keine besonderen Änderungen bei der Montage gibt. Der Brandschutzverbinder wird oberhalb des letzten Kunststoffrohranschlusses in der Etage eingesetzt, damit im Brandfall das Hauptrohr verschlossen wird, unabhängig von der Anzahl der Kunststoff-rohranschlüsse innerhalb der Etage. So wird eine geschossweise Abschottung erreicht. Mit dieser Lösung können alle Arten von Etagenanbindungen angeschlossen werden, auch Belüftungsventile und jedes Kunststoffrohr. Zu anderen Rohrabschottungen ist ein Regelabstand von 100 mm einzuhalten, geringere Abstände sind in der abZ definiert. Der UBA-BV Brandschutzverbinder kann variabel eingebaut werden. So entsteht kein Mehraufwand bei der Montage, da er anstatt eines Regelverbinders eingesetzt werden kann. Es wird auch keine zusätzliche Vorwand- oder Metallständerwand zur Abschottung benötigt. Das vereinfacht die kosten- und zeitintensive Überwachung. Mit UBA-Flex in der Decke und einem UBA-BV Brandschutzverbinder im Strang kann schneller und sicherer geplant und der Brandschutz (R 90) realisiert werden.



Der UBA-BV Brandschutzverbinder auf einen Blick

Er ist als Rohrverbinder für muffenlose Gussrohre geprüft und erfüllt alle Anforderungen, analog einem Regelverbinder. Damit sind der Fachplaner und der ausführende Installationsbetrieb, wenn es um die Abnahme und die verwendeten Bauteile geht, auf der sicheren Seite. Ein zusätzlicher Montageaufwand fällt nicht an, was geringere Kosten zur Folge hat. Zu anderen Rohrabschottungen ist ein Abstand von 100 mm einzuhalten. Der Brandschutzverbinder wurde aber auch mit geringeren Abständen zu gedämmten Kupfer-und Edelstahlleitungen geprüft. Das ermöglicht kleinere Schachtgrößen mit Gewinn von nutzbarem Wohnraum, was den heutigen Ansprüchen an Planung und Montage entspricht. UBA-Flexn der Decke ergibt einen geprüften Schallschutz und im Brandfall eine rauchgasdichte Durchführung. Reklamationen durch undichte Rohrdurchführungen in Geschossdecken können vermieden werden.