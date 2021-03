Mit dem Repabad Dampfbad-Konfigurator ganz bequem das persönliche Traum-Dampfbad finden. In ein paar Klicks wird die Einbausituation ausgewählt, die Raummaße angegeben und die individuelle Ausstattung zusammengestellt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Fotos der Badsituation beizufügen, um so den Repabad Dampfbad-Experten gleich einen ersten Eindruck des Badezimmers zu übermitteln. Noch schnell die persönlichen Daten ausgefüllt und schon kann die unverbindliche Anfrage abgeschickt werden.



Der Traum vom eigenen Dampfbad beginnt

„Unsere Dampfbad-Spezialisten nehmen zeitnah Kontakt auf, sprechen die individuelle Ausstattungsauswahl durch und geben hilfreiche Tipps und Ratschläge“, erläutert Gunther Stolz, geschäftsführender Gesellschafter Repabad GmbH, das weitere Vorgehen. Die Auswahl an Ausstattungskomponenten bei Repabad ist groß und eine individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten somit jederzeit möglich. „Wir unterstützen unsere Kunden*innen von der ersten Planungsskizze bis zum Einbau vor Ort und vermitteln auf Wunsch gern einen kompetenten Sanitärfachhandwerker. Die über Jahrzehnte gewonnene Erfahrung im Bau von Dampfbädern fließt so garantiert in jedes Projekt mit ein“, bringt Stolz die Idee, die hinter dem Dampfbad-Konfigurator steckt, auf den Punkt.



Hier geht’s zum eigenen Wunschdampfbad!