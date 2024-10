In wenigen Klicks zum passenden Wohnraumlüftungssystem

WOLF stellt mit dem neuen WohnraumlüftungsPlaner eine innovative Lösung vor, die eine einfache und maßgeschneiderte Planung von Wohnraumlüftungsanlagen für nahezu jede Art von Bauvorhaben ermöglicht. Das kostenfreie Tool bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten für Bestands- und Neubauprojekte, wobei es automatisch eine vollständige Systemlösung vorschlägt - auch ohne spezifische Produktkenntnisse. Diese Funktion spart Zeit und macht den Planungsprozess selbst für Einsteiger einheitlich und effizient.

Einfache und flexible Planung für jede Wohnsituation

Mit dem digitalen WOLF WohnraumlüftungsPlaner wird jede neue Konfiguration automatisch in der individuellen Historie gespeichert, sodass Projekte jederzeit nahtlos fortgesetzt werden können. Ein benutzerfreundlicher Raumplaner ermöglicht die schnelle Erfassung aller Räume, während die Anwendung gleichzeitig eine umfassende Dokumentation gemäß den Richtlinien der DIN EN 1946-6 erstellt. Zudem erleichtert der intuitiv zu bedienende Planungsassistent die normgerechte Berechnung der benötigten Luftmengen und generiert automatisch eine vollständige Materialliste sowie alle erforderlichen Informationen für den fachgerechten Einbau.

Nahtlose Integration in das myWOLF Portal

Zusätzlich bietet das kundenorientierte Tool erweiterte Funktionen wie die vollständige Integration in das myWOLF Portal, wo Nutzer ihre Planungen verwalten und exportieren können. Die erstellten Materiallisten lassen sich in gängige Formate exportieren und einfach in Großhändlerportale integrieren. Diese praxisgerechte Funktionalität erleichtert den Zugang zum Großhandel und vereinfacht die Zusammenarbeit. Zusätzlich erlaubt die Web-Applikation eine direkte Kontaktaufnahme mit dem WOLF Außen- oder Innendienst, indem sie einen Planungs-Code bereitstellt, über den ein Angebot angefragt werden kann.

Weitere Informationen zum neuen WOLF WohnraumlüftungsPlaner finden Sie unter: www.wolf.eu/profi/wohnraumlueftungsplaner