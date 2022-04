Pressemeldung

Feiert Premiere auf der ifh/Intherm in Nürnberg in Halle 6/Stand 6.201: Der neue Discal Dirtmag von Caleffi

Die Prozesssicherheit und der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage sind in hohem Maße vom Zustand der Trägerflüssigkeit abhängig. Nur mit „gesunden Kreisläufen“ können Anlagen unter optimalen Bedingungen arbeiten. Kommt es zu Verunreinigungen - oder ändert sich die Zusammensetzung des Mediums - sind Störungen vorprogrammiert. Mit dem neuen Mikroblasen-Schlamm-abscheider Discal Dirtmag der Serie 5464 hat Caleffi eine Lösung entwickelt, die quasi "als Zwei–in-Eins-Armatur" kontinuierlich Luft und Verunreinigungen, die sich in den Hydraulikkreisläufen von Heizungs- und Klimaanlagen bilden und befinden, entfernt. Darunter auch Magnetit. Premiere feiert die Serie 5464 auf dem Messestand von Caleffi

Keine Heizungsanlage ist frei von Luft und Sauerstoff, selbst im entlüfteten Füllwasser befindet sich gebundener Sauerstoff. Dessen Anteil kann, in Abhängigkeit von Druck und Temperatur, stark ansteigen. Genauso gelangt durch das Nachfüllen immer wieder Luft ins System. Auf Grund der hohen Temperaturen des Mediums bilden sich an den Trennflächen von Wasser und Brennkammer kontinuierlich winzige Luftbläschen. Die vom Wasser transportierte Luft sammelt sich an bestimmten Stellen des Kreislaufs und muss dort abgeführt werden. Ein Teil der Luft wird bei kühleren Flächen wieder vom Medium aufgenommen. Kavitationsbedingte Mikrobläschen bilden sich dort, wo sich hohe Geschwindigkeiten des Mediums und in der Folge ein entsprechender Druckabfall einstellt. In der Regel sind dies Pumpen und Regelventile. Diese Luft- und Dampfbläschen, deren Bildung durch nicht entlüftetes Wasser begünstigt wird, können durch die Kavitation implodieren.

Der im Gehäuse integrierte Mikroblasenabscheider nutzt für die Entfernung dieser Sauerstoffteilchen physikalische Gesetzmäßigkeiten. Er funktioniert nach mehreren miteinander kombinierten physikalischen Prinzipien. Der aktive Teil setzt sich aus mehreren radial angeordneten Metallnetzen zusammen. Diese Elemente erzeugen Wirbelbewegungen, die die Freisetzung der Mikroblasen und deren Anlegen an den Flächen begünstigen. Die Mikroblasen verbinden sich zu größeren Blasen, bis der hydrostatische Schub größer wird als die Kraft, die sie an der Struktur haften lässt. Die Blasen steigen nach oben und werden über ein automatisches Entlüftungsventil mit Schwimmer abgelassen.

Hygroskopische Sicherheitskappe

Der Mikroblasenabscheider verfügt über eine hygroskopische Sicherheitskappe. Die Funktionsweise basiert auf dem Verhalten der Zellulosefaserscheiben, die den Dichtungseinsatz bilden. Diese Scheiben vergrößern ihr Volumen um 50 %, sobald sie nass werden, und schließen das Ventil. Auf diese Weise werden Wasseraustritt und somit mögliche Schäden verhindert.

Schlammabscheider mit magnetischer Wirkung

Die im Wasser enthaltenen Schmutzpartikel (Schlamm, Sand und eisenhaltige Schwebstoffe) sinken beim Aufprall auf die Netzflächen des Innenelementes in den unteren Bereich des Ventilgehäuses. Dorthin gelangen auch die eisenhaltigen Verunreinigungen. Diese werden durch das starke Magnetfeld, das die im Außenring eingesetzten Magnete erzeugen, im Gehäuse des Schlammabscheiders zurückgehalten. Der Außenring lässt sich vom Gehäuse abziehen, um die abgelagerten Verunreinigungen auch bei laufender Anlage abzuscheiden. Wichtiger Aspekt: Der außen am Gehäuse des Schlammabscheiders angebrachte Magnetring ändert nicht dessen hydraulische Eigenschaften.

Die Technik der Serie 5464 auf einen Blick

Erhältlich in den Nennweiten DN 20 und DN 25 mit Anschlüssen 3/4“ IG und 1” IG (ISO 228-1). Dazu in Nennweiten DN 20 und DN 25 mit Anschlüssen Ø 22 und Ø 28 für Klemmverschraubungen mit Kupferrohr. Gehäuse, Schlammabscheidekammer und Schnellentlüftergehäuse aus Technopolymer. Hygroskopische Sicherheitskappe. Innenelement aus PA66G30. Schwimmer aus PP. Schwimmerhebel und Feder aus Edelstahl. Dichtungen aus EPDM. Betriebsmedien: Wasser und Glykollösungen bis maximaler Glykolgehalt 30 %. Maximaler Betriebsdruck 3 bar. Maximaler Abblasedruck 3 bar. Temperaturbereich 0–90 °C. Partikel-Abscheideeffizienz bis zu 5 μm. Magnetische Stärke: 2 x 0,3 T.