So geht es dem Sauerstoff an den Kragen

Jede Heizungsanlage hat einige natürliche Feinde. Sauerstoff, Schlamm- und Sandpartikel sowie kleine, eisenhaltige Schwebstoffe. Im Medium können sie, je nach Konzentration und Größe, die Funktion der Anlage erheblich beeinträchtigen und viele Probleme verursachen. Gerade zu viel Sauerstoff - umgangssprachlich auch als Luft bezeichnet - im System kann zu erheblichen Problemen führen: Schlechte Wärmeübergabe an den Heizkörper oder Fußbodenheizung, dazu störende Fließ- oder Gluckergeräusche. Im Extremfall kann es sogar zu Funktionsstörungen kommen. Noch wichtiger ist: In sauerstoffarmem Heizungswasser ist die Wahrscheinlichkeit für Korrosionsschäden geringer. In der VDI 2035 heißt es dazu: Ein ständiger Sauerstoffeintrag ist zu vermeiden.

Die Prozesssicherheit und der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage jeglicher Couleur sind deshalb in hohem Maße vom Zustand der Trägerflüssigkeit abhängig. Doch es gibt ein Gegenmittel, damit der Sauerstoff aus der Anlage entfernt werden kann, den Hocheffizienzentlüfter Caleffi HED. Er wurde speziell für Wärmepumpenanlagen entwickelt. Aufgrund seines hohen Wirkungsgrades eignet er sich auch für den Einsatz in konventionellen Heizungsanlagen. Er ist in der Lage, im hohen Maße - bis zu 99% - des in der Wärmeträgerflüssigkeit enthaltenen Sauerstoffs im ersten Durchfluss abzuführen. Mit dem so entlüfteten Anlagenwasser funktionieren die Wärmepumpensysteme unter optimalen Bedingungen.

Funktionsweise

Die besondere Anordnung der Anschlüsse des HED bewirkt eine abwärts gerichtete Drehbewegung des Wärmeträgermediums vom oberen zum unteren Anschluss. In der Mitte des Körpers bildet sich eine beruhigte Zone, in der sich die Mikrobläschen der Luft auf die Strömung konzentrieren und dadurch an die Außenwand gedrückt werden. Die Luftabscheidung und -sammlung wird durch die spezielle, patentierte Innenform des HED maximiert; Die Luft neigt dazu, im mittleren Teil aufzusteigen und sich in der Schwimmerkammer zu sammeln, um anschließend ausgestoßen zu werden.

Konstruktive Eigenschaften

Dank der beiden drehbaren Messingbögen kann der Sauerstoffabscheider für den Einbau in horizontale, vertikale Leitungen oder axial drehbar konfiguriert werden.

Der Caleffi HED auf einen Blick

Mit Gehäuse aus Technopolymer

Für horizontal und vertikal verlegte Rohrleitungen sowie in Winkelform.

Mit hygroskopischer Sicherheitskappe

Technische Daten

Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar

Mittlerer Temperaturbereich: 0–90 °C

Mittel: Wasser

Material: Technopolymer