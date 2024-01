Werkzeugkasten der GC-Gruppe rückt den Nutzen für das Fachhandwerk in den Fokus

Seit vier Jahren bildet die DigitalBox das Herzstück der digitalen Serviceleistungen der GC-Gruppe. Dabei handelt es sich um einen für Betriebe individuell nutzbaren Werkzeugkasten, in dem die Tools intelligent miteinander verknüpft und herstellerübergreifend nutzbar sind. Waren die Werkzeuge mit der Einführung der DigitalBox in unterschiedliche Einzelboxen wie die BadBox oder die Heizungsbox gegliedert, rückt die GC-Gruppe jetzt die jeweiligen Stärken der Tools und den damit verbundenen Nutzen für das Fachhandwerk in den Vordergrund. Effektiv vernetzt, effizient organisiert, erfolgreich präsent: ein Blick auf den neuen Dreiklang der DigitalBox.

Effektiv vernetzt: Schnittstellen sorgen für das nahtlose Zusammenspiel des Betriebs mit dem jeweiligen GC-Partnerhaus und ersparen dem Fachhandwerk mühselige Extra-Arbeit. Neben verschiedenen Schnittstellen schaffen die Service-Plattform GC ONLINE PLUS, die Chat-App GC BEEM und das Projektplanungs- und Verkaufstool elements a Vorteile von der nahtlosen Kommunikation über die optimale Planung und die einfache Bestellung bis zur schnellen und fehlerfreien Rechnungsstellung.

Effizient organisiert: Eine effiziente Organisation schafft volle Flexibilität auf der Baustelle. Planungstools und Werkzeuge zur erfolgreichen Projektsteuerung ermöglichen Fachhandwerksbetrieben effizientere Abläufe und damit zeit- und kostensparenderes Arbeiten. Neben der ELEMENTS Badplaner App oder CRAFTNOTE profitieren GC-Kunden auch von Kooperationspartnern der DigitalBox wie geoCapture, mit zahlreichen Funktionen wie mobile Zeiterfassung, Einsatzplanung, Auswertungen, Einsatzzeiten, Tachograph-Download, Fuhrparkmanagement und Zutrittskontrolle sowie Vorsprung Handwerk, der Akademie für Handwerksunternehmer, die ihre Prozesse professionalisieren und digitalisieren wollen.

Erfolgreich präsent: Wer nicht gefunden wird, kann auf Dauer nicht erfolgreich sein. Mit den Tools der DigitalBox macht die GC-Gruppe das Fachhandwerk auch im Internet sichtbar und unterstützt beim Aufbau des Betriebs als attraktive Marke – digital und lokal. In dieser Kategorie kann das Fachhandwerk aus dem Vollen schöpfen. Von der Fachhandwerker-Website mit der Möglichkeit zur Einbindung des 3D-Badplaners, des Heizungsplaner, des Bad-Budgetplaners oder des Fachhandwerker-Webshops bis zum Digitalen Marketing und der Möglichkeit zur Online-Offline-Vernetzung, vom individuellen Logo bis zur Bandenwerbung.

„Gezielte Kundenauswahl, nahtlose Kommunikation, optimale Planung und effiziente Abläufe – mit der DigitalBox bringen wir den Arbeitsalltag und die Digitalisierung im Fachhandwerk voran“; sagt Stefan Läufer, bei der GC-Gruppe verantwortlich für die Digitalisierung und ergänzt: „Unsere neue Einteilung der Tools der DigitalBox rückt die damit verbundenen Chancen noch näher an das Fachhandwerk. Ansprechpartner für die Betriebe bleiben unsere bundesweit mehr als 100 ausgebildeten DigitalCoaches. Sie sind die verlässlichen Begleiter auf dem Weg der Digitalisierung. Mit unserem DigitalBox Partner-Programm für Software-Anbieter schaffen wir darüber hinaus die optimale Vernetzung der DigitalBox-Tools mit den bewährten Softwarelösungen im Handwerk.“