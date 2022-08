Das Außengerät des neuen Daikin R-32 VRV-Chillers in Split-Version ist in verschiedenen Leistungsklassen erhältlich. ©Daikin

Der neue Daikin R-32 VRV Chiller – erstmals in Split-Version mit dem klimafreundlichen Kältemittel R-32

Im September 2022 bringt Daikin den neuen VRV Chiller in Split-Ausführung mit dem klimafreundlichen Kältemittel R-32 auf den Markt. Damit komplementiert Daikin sein breites Produktportfolio der Luft-Wasser-Wärmepumpensysteme. Die vollständig invertergeregelte Split-Wärmepumpe erfüllt höchste Effizienz- und Umweltmaßstäbe. Das neue Modell ist in den Leistungsklassen 21- 64 kW erhältlich und eignet sich daher für den Einsatz in unterschiedlich großen gewerblichen Gebäuden. Die Wärmepumpe ist in allen Größen nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) als Niedertemperatur-Wärmepumpe förderfähig.