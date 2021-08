Pressemeldung

Die neue Erweiterung der Daikin R-32 Produktpalette – der R-32 Small Inverter Chiller – vereint japanische Spitzentechnologie mit der Qualität eines vollständig im Daikin Werk im italienischen Cecchina hergestellten Produkts. Der Verkaufsstart für den R-32 Small Inverter Chiller ist für November 2021 geplant. Die neue Wärmepumpe verfügt neben einer modularen Regelung auch über eine 100%ige Drehzahlregelung aller Scrollverdichter, Lüftermotoren sowie der optionalen Pumpe. Da die Produktneuheit mit Leistungszahlen von 16 kW bis zu 91 kW alle bisherigen Baureihen, die bis 64 kW reichen, übertrifft, schließt Daikin eine Lücke in seinem umfassenden Portfolio. Außerdem bietet der Konzern mit der neuen Wärmepumpe, welche auch als reiner Kaltwassersatz verfügbar sein wird, die auf dem Markt besten Effizienzwerte in Kühlen und Heizen gepaart mit den niedrigsten direkten und indirekten CO₂-Emissionen sowie einem klimaschonenden Kältemittel. Neue Monitoring Möglichkeiten sorgen für optimierte Betriebssicherheit. Auch wird der neue R-32 Small Inverter Chiller im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) förderfähig sein.

Der ab November 2021 verfügbare R-32 Small Inverter Chiller von Daikin zeichnet sich durch verschiedene Besonderheiten aus. Das neue Gerät, das die Funktionen Kühlen und Heizen anbietet, reagiert mit Vorlauftemperaturen von +60 °C beim Heizen bzw. -15 °C im Kühlmodus flexibel auf verschiedene Kälte- und Wärmeanforderungen. Ein SEER (saisonale Kühleffizienz), der bis zu 5,4 reicht, und der SCOP (saisonale Heizeffizienz/Jahresarbeitszahl) bis zu 4,1 senken die Betriebskosten erheblich. Der Verdichterstart über Inverter-Technologie erfolgt im Gegensatz zu anderen Antriebsverfahren ohne nennenswerte Anlaufströme. Ein Flüsterbetrieb sorgt bei nächtlichem Einsatz für einen gesenkten Geräuschpegel. Außerdem lässt das Gerät einen Wechsel zwischen einem Standard- und einem Boost-Betrieb zu. Im Boost-Modus erreicht das Gerät eine überdurchschnittlich hohe Leistung bei erhöhter Verdichterdrehzahl, um etwaige Lastspitzen abzupuffern. Das hat den Vorteil, dass das Gerät in der Planungsphase für den Regelbedarf nicht überdimensioniert werden muss. Ein Kanalanschluss (Luft) ist möglich, um flexibel Aufstellungsorte, z.B. in Innenstadtlagen oder Tiefgaragen, wählen zu können. Der R-32 Small Inverter Chiller ist darüber hinaus auch für die Brauchwassererwärmung einsetzbar.



Das Kältemittel R-32 bringt neben einer geringeren Umweltbelastung auch Größenvorteile mit sich

Wie alle Systeme der „Bluevolution“-Familie von Daikin zeichnet sich auch der R-32 Small Inverter Chiller dank der Verwendung des Kältemittels R-32 mit niedrigem Global Warming Potential (GWP) durch eine geringere Umweltbelastung aus. Abgesehen vom Umweltaspekt hat der Einsatz von R-32 beim Small Inverter Chiller einen weiteren Vorteil: Die Aufstellfläche konnte dank verbessertem Unit Design – einer optimierten Anordnung der Wärmetauscher – maßgeblich verringert werden, was den R-32 Small Inverter Chiller zu einer besonders kompakten und platzsparenden Einheit macht.

Neue Monitoring Möglichkeiten auch in kleineren Leistungsklassen

Durch Leistungs-Monitoring mit dem intelligentChillerManager (iCM) als Alternative zu der standardmäßig integrierten Master-Slave-Regelung für die modulare Verbundregelung bietet der R-32 Small Inverter Chiller neue Überwachungsmöglichkeiten, die auch in kleineren Leistungsklassen möglich sind. Der iCM steht außerdem für eine effiziente Regelung des Gesamtsystems unter der Verwaltung gegebenenfalls vorhandener Systempumpen, Ventile, Klappen, Rückkühlwerke und vielem mehr mit nur einer Regeleinheit. Das Fernwartungssystem Daikin on Site sorgt für zusätzliche Überwachung der Bauteilalterung sowie unter anderem der dauerhaften Betriebsdatenaufzeichnung, Dokumentenverwaltung und der Fehlermeldung per E-Mail.

Online Launch-Event R-32 Small Inverter Chiller

Am 1. Oktober 2021 lädt Daikin zu einem einstündigen Launch-Event ein. Dort wird der neue R-32 Small Inverter Chiller erstmals Live und in Farbe vorgestellt. Die Veranstaltung wird auf dem YouTube-Kanal von Daikin Germany gestreamt.