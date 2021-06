Pressemeldung

Mehr als 4700 Seiten, sieben Teile, ein Set. Mit dem neuen Buderus Katalog sind Heizungsfachbetriebe und Planer bestens informiert. Ob Kleinanlagen, Systemkomponenten oder Dienstleistungen – auch in diesem Jahr bündelt Buderus alle Neuheiten und Änderungen zu Produkten in einem Katalogset. Über das Produktprogramm hinaus enthält der Katalog eine praktische Übersicht aller förderfähigen System- und Paketlösungen und eine Broschüre, die zusätzlich über die gegenwärtige staatliche BAFA-Förderung informiert.

Zum Blättern oder Scrollen

Wer die gesammelten Informationen lieber digital nutzen möchte, erhält den Katalog ab Juli nach Login auf www.buderus.de entweder als PDF oder als e-Paper im Buderus Online Shop. Neukunden erhalten einen Zugang über die für sie zuständige Niederlassung. Die digitalen Versionen eignen sich besonders für Fachkundinnen und -kunden, die mobil auf Informationen zu Buderus-Produkten zugreifen möchten. Dahingehend dürfen sich Kunden auch auf eine neue Version der App Buderus ProCatalog freuen. Diese befindet sich derzeit in einer Überarbeitungsphase und wird in Kürze kostenlos verfügbar sein.

Neue Produkte im kleinen und mittleren Leistungsbereich

Zu den Highlights der neuen Produkte gehören die montagefreundlichen Hybridsysteme Logamax plus GBH172iT und Logano plus GBH212. Beide Geräte kombinieren Gas-Brennwerttechnik mit regenerativen Energien wie Solarthermie, Kaminofen oder Wärmepumpe und sind dabei besonders effizient. Ersetzt eines der Hybridsysteme einen Ölkessel, ist in Kombination mit einem vorliegenden Sanierungsfahrplan eine Gas-Hybridheizungs-Förderung im Zuge der Bundesförderung für effiziente Gebäude von bis zu 45 Prozent möglich.

Kompakt und leistungsstark

Der internetfähige Logamax plus GBH172iT ist besonders für Ein- oder Zweifamilienhäuser geeignet. Heizkessel und 100-Liter-Schichtladespeicher sind hier in einem kompakten Gerät kombiniert und ermöglichen einen hohen Warmwasserkomfort. Ebenfalls im Katalog: Der neue Wandbrennwertkessel Logamax plus GB272. Er lässt sich auch als bodenstehende Brennwertgerät-Kaskade in größeren Objekten ausführen – bis zu sechs Geräte sind zu einem System mit insgesamt 900 kW Leistung kombinierbar.