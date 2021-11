Pressemeldung

Die dezentrale Warmwasserbereitung mit elektronischen Durchlauferhitzern bietet in mehrgeschossigen Wohnbauten viele Vorteile, von denen die hygienisch einwandfreie Trinkwasserqualität an erster Stelle steht. Denn bei der dezentralen Trinkwasser-erwärmung in unmittelbarer Nähe der Zapfstelle sind die Leitungswege so kurz, dass das in den Rohren verbliebene Wasser schon nach Sekunden komplett abgeflossen ist.

Der Trend lautet: „Weg von der zentralen, hin zur dezentralen Warmwasserbereitung.“ Die moderne Technologie von AEG Haustechnik stellt das Wasser hygienisch einwandfrei und mit 2 Festtemperaturen 42°C und 55°C zur Verfügung. Die elektronischen Durchlauferhitzer haben einen hohen Wirkungsgrad und nutzen die bereitgestellte Energie, also Strom, nahezu verlustfrei. Ein verkalkungsunempfindliches Blankdrahtsystem garantiert allen AEG Durchlauferhitzern eine lange Lebenszeit. Bis zu 60 Prozent der Wasser- und Abwasserkosten und bis zu 70 Prozent der zentral erzeugten Heizenergie lassen sich beim Einsatz von elektronischen Warmwasser-bereitern in einem mehrgeschossigen Wohnhaus einsparen.

Das der Einstieg bei elektronischen Durchlauferhitzern nicht teuer sein muss undn zudem eine gute Qualität bedeuten kann, beweist der AEG Durchlauferhitzer DDLE Easy.

Der in Mehrfamilienhäusern meistinstallierte AEG Durchlauferhitzer DDLE wird seine Spitzenposition aufgrund des guten Preis-/Leistungsverhältnisses auch in Zukunft nicht so schnell verlieren. Das Gerät bietet eine erstklassige Wärmeleistung und ist sehr einfach in der Handhabung: Zwei umschaltbare Festtemperaturen von 42 °C (Dusche) und 55 °C Küchenspüle sind durch selbsterklärende Anwendungssymbole gekennzeichnet.

Dezentrale Haustechnik-Lösungen für das Trip Inn Hotel Essen

Ein Beispiel für die gelungene Kombination von wohnlichem Ambiente und ressourcensparender Haustechnik ist das neue Hotel und Bordinghouse Trip Inn Living & Suites in Essen. AEG Haustechnik lieferte die Geräte zur dezentralen Warmwasser-versorgung und sorgt für zusätzliche elektrische Komfortwärme in jedem Bad.