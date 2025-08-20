Kennst du das? Du kommst vom Telefon zurück, und die riesige Sauerei ist plötzlich verschwunden? Die Waldfee war da! Oder eher: Irgendwer hat’s aufgeräumt – aber nicht der, der es verursacht hat. Hier sind ein paar Tipps, wie du Verantwortung clever verteilst und nicht länger die Putzfee spielst.

Klare Zuständigkeiten: Jeder hat seinen Bereich – fertig. Egal, wer das Chaos verursacht, du sprichst nur die zuständige Person an. Die muss sich kümmern.

Alles sichtbar machen: Damit es keine Ausreden gibt, hängen die Zuständigkeiten klar beschrieben und gut lesbar an der Wand. Kein „Ich wusste nicht …“ mehr!

So bleibt die Werkstatt sauber – und du entspannt.