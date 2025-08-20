20.08.2025  Pressemeldung Alle News von Paulus-Lager®

Paulus-Lager®: Der Lagertipp Nr. 231

Zuständigkeiten schaffen

Kennst du das? Du kommst vom Telefon zurück, und die riesige Sauerei ist plötzlich verschwunden? Die Waldfee war da! Oder eher: Irgendwer hat’s aufgeräumt – aber nicht der, der es verursacht hat. Hier sind ein paar Tipps, wie du Verantwortung clever verteilst und nicht länger die Putzfee spielst.

Klare Zuständigkeiten: Jeder hat seinen Bereich – fertig. Egal, wer das Chaos verursacht, du sprichst nur die zuständige Person an. Die muss sich kümmern.

Alles sichtbar machen: Damit es keine Ausreden gibt, hängen die Zuständigkeiten klar beschrieben und gut lesbar an der Wand. Kein „Ich wusste nicht …“ mehr!

So bleibt die Werkstatt sauber – und du entspannt.

Paulus-Lager GmbH
Paulus-Lager GmbH
Kerkstiege 28
48268 Greven
Deutschland
Telefon:  02571 - 54041-60
www.paulus-lager.de
Anzeigen
Gampper GmbH
GARANT Marketing GmbH
Schröder Wannentechnik GmbH
MILWAUKEE®
DEBE Flow Group GmbH

DESTATIS:

15.08.2025

9,4 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. Halbjahr 2025 als im Vorjahreszeitraum
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

19.08.2025

Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Juni 2025 unverändert zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.08.2025

Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung