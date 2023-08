Die Power & Connect Box wird zwischen Spülrohr und Abgangsbogen – ohne den Einsatz von Werkzeug – im Montageelement eingeklickt. Das Netzteil wird per Plug & Play eingesteckt, das 12-Volt-Kabel wird über das Leerrohr in den Spülkasten geführt. Foto: Geberit

Der Geberit Unterputzspülkasten zählt seit mehr als fünf Jahrzehnten für zahlreiche Installateure zum Standard in der Vorwand. Doch woran liegt es, dass so viele Akteure auf genau dieses Produkt setzen? Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Der Unterputzspülkasten wird von Geberit stetig weiterentwickelt, um auch in Zukunft die Ansprüche und Wünsche von Monteuren und Privatkunden zu erfüllen.

Bei der Neu- oder Weiterentwicklung von Produkten stehen die Bedürfnisse der Kunden im Vordergrund, so auch beim Geberit Unterputzspülkasten: Der Installateur beispielsweise legt Wert auf Montagefreundlichkeit, Ersatzteilverfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Neben der einfachen Reinigung sind Komfort, Wohlfühlfaktor sowie Erholung und Entspannung wiederum relevante Punkte für den Endkunden. Wichtig: Diese Aspekte spiegeln sich nicht nur am WC-Platz wider, sondern in der Gestaltung des gesamten Badezimmers.

Zuverlässige Installation – seit Jahren

Mit dem Unterputzspülkasten Geberit Sigma und den Installationssystemen Geberit GIS und Duofix greifen Installateure auf seit langem bewährte Montageroutinen zurück. Diese Systeme sind leicht zu montieren, zudem gewährt Geberit 50 Jahre Ersatzteilsicherheit für alle austauschbaren mechanischen Teile des Unterputzspülkastens und der Betätigungsplatte. Doch der Spülkasten von morgen kann mehr als nur spülen: Mit neuen Ausstattungsmerkmalen sowie optionalen Erweiterungen setzt Geberit den Maßstab für zukunftsweisende WC-Installationen.

Nicht mehr wegzudenken: Stromanschluss am WC

Um den Wunsch nach Komfort und Wohlbefinden der Toilettennutzer heute und in Zukunft erfüllen zu können, ist ein Stromanschluss am WC unabdingbar. Er ist die Voraussetzung für zusätzliche Komfort- und Hygieneeigenschaften. Mithilfe der Power & Connect Box lässt sich der Stromanschluss am WC ganz ohne Werkzeug ins Installationselement integrieren: Die Box wird zwischen Spülrohr und Abgangsbogen im Montageelement eingeklickt. Nach dem einfachen Plug & Play-Prinzip wird das Netzteil eingesteckt und das 12-Volt-Kabel über das Leerrohr in den Spülkasten geführt.

Ein Stromanschluss – viele Möglichkeiten

Am WC lassen sich zahlreiche Features anbringen, die für mehr Komfort sorgen – und einen Stromanschluss benötigen. Dazu gehören beispielsweise die Betätigungsplatten Geberit Sigma80 und Sigma10, die eine kontaktfreie und berührungslose Spülauslösung ermöglichen. Für Personen mit Bewegungseinschränkungen hingegen gibt es barrierefreie Auslösungen über Stütz- und Haltegriffe. Wer ein Dusch-WC nutzen möchte, benötigt ebenfalls einen Stromanschluss. Auch die Geruchsabsaugung Geberit DuoFresh funktioniert mit Strom und sorgt dafür, dass im Bad stets ein angenehmer, frischer Geruch herrscht. Gut zu wissen: Selbst wenn zum Zeitpunkt der Installation noch kein Stromanschluss benötigt wird, kann dieser bereits gelegt werden. So sind Nachrüstungen jederzeit mit relativ geringem Aufwand – und ohne die Vorwand im Nachhinein wieder öffnen zu müssen – möglich.

Das A und O: Sauberkeit und Hygiene

Für zusätzliche Hygiene im Bad sorgen bestimmte Komponenten des Unterputzspülkastens, die diesen noch effektiver machen: Um eine optimale Ausspülung der Keramik zu ermöglichen, hat Geberit beispielsweise das neue Spülventil Typ 212 entwickelt, das einfach in den Unterputzspülkasten eingebaut werden kann. Es ermöglicht dem Installateur, die Spülmenge und -leistung individuell einzustellen und mit der integrierten Spülstromdrossel das Überspritzen bei spülrandlosen WC-Keramiken zu reduzieren – dank justierbarer Spülleistung. Wenn Fachhandwerker einen Geberit Unterputzspülkasten in Kombination mit einer WC-Keramik von Geberit installieren, sind die einzelnen Komponenten optimal aufeinander abgestimmt. So entfaltet das Geberit WC-System seine überragende Leistung.

Das Geberit WC-System – einzigartige Systemvorteile

Das Geberit WC-System bietet mit dem Zusammenspiel von WC-Keramik und Installationssystem klare Vorteile für Installateure und Endkunden. Der Einbau wird durch vor und hinter der Wand perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten erleichtert. Zudem ermöglicht das Geberit WC-System aufgrund einer Optimierung der Hydraulik und Innengeometrie der WC-Keramik sowie der Nutzung der vollen Leistung des Spülkastens eine überragende Spülperformance. Ein Überspritzen kann nahezu ausgeschlossen werden. Darüber hinaus profitieren sowohl Installateure als auch Endkunden, die ein Geberit WC im System kaufen, von Zusatzleistungen und Garantievorteilen.

Trinkwasserhygiene mit dem Unterputzspülkasten sicher im Griff

Der Unterputzspülkasten mit integrierter Hygienespülung ist eine zuverlässige Lösung für die vorhersehbare Stagnation des Trinkwassers bei Nutzungsänderungen und Leerständen von Gebäuden. Neben dem Spülkasten mit integrierter Hygienespülung mit Intervall- und Zeitsteuerung Geberit HS30 sowie die Hygienespülung Geberit HS50 erweitert um Volumen- und Temperatursteuerung gibt es noch das Hygienespülmodul Intervall Geberit HS05. Dieses ist rückwärtskompatibel mit Sigma/UP300 Unterputzspülkästen, die bereits ab dem Jahr 2002 eingebaut wurden.

Stimmen aus der Praxis

Mit der Geberit-Unterputzspültechnik sind Installateure, Badberater und Großhändler seit Jahren erfolgreich. Die Gründe dafür erläutern die Praktiker so:

Installateur Antonio di Chiara von der Reißmüller GmbH in Wangen überzeugen die bewährten Einbauroutinen im Zusammenspiel mit den Installationssystemen Geberit Duofix und GIS. Er hebt die klar aufgebaute Technik und die Fertigmontage hervor, die weitgehend werkzeuglos möglich ist.

Jens Neutel, Prokurist bei der Reißmüller GmbH, hat einen großen Teil seiner Kunden im Geschosswohnungsbau. Er legt Wert auf eine gut planbare Baustelle mit kurzen Bauzeiten und muss beim Bau von hochwertigen Bädern in Eigentumswohnungen hohe Qualitätsansprüche erfüllen. Den Stromanschluss am WC bietet Jens Neutel immer an, und in der Regel stimmen die Kunden auch zu. Der Grund ist einfach: Geruchsabsaugungen oder Dusch-WCs werden immer mehr nachgefragt. Die Kunden verstehen schnell, dass der Elektroanschluss Voraussetzung für solche Komfortfunktionen ist.

Für die Sanitärfachbetriebe, die bei Helmut Saalbach, Leiter Handwerkermarkt beim Großhändler Gebr. Lotter in Ludwigsburg, Hunderte von Unterputzspülkästen pro Monat ordern, ist vor allem die Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig. All das bietet Geberit. Helmut Saalbach hört viel Positives von seinen Kunden. Sie berichten ihm, dass die Spülkästen von Geberit problemlos viele Jahre in der Wand bleiben – und sich dank der langfristigen Ersatzteilsicherheit einfach warten lassen. Ältere Geberit Spülkästen können problemlos auf eine Zwei-Mengen-Spülung umgerüstet werden.

Ein wichtiges Thema im Beratungsgespräch ist laut Badberaterin Lena Rieger, von Bad & Heizung Maier in Waiblingen, die WC-Keramik. Ihre Kunden wünschen fast nur noch wandhängende WCs mit verdeckter Befestigung und spülrandloser Ausführung. Hier kommt die Geberit Spültechnik ins Spiel: Geberit WC-Keramiken und Spülkasten sind optimal abgestimmt. Und wenn Kunden dennoch befürchten, dass Wasser überspritzen könnte, verweist sie auf das neue Spülventil Typ 212, mit der sich die Spülmenge als auch die Spülleistungjederzeit anpassen lässt.