Pressemeldung

Das Branchenevent 2022: der digitale Geberit BauTreff On Air bringt die Sanitärbranche virtuell zusammen und präsentiert live die aktuellen Produktneuheiten. Bereits seit Januar und bis einschließlich Mai 2022 vermittelt Geberit zwei Mal wöchentlich geballtes Wissen in kurzen, informativen Produktvorstellungen und Kompetenz-Vorträgen. Dr. Gesine Herzberger und Dirk Engelhardt, Regionalverkaufsleiter Technik bei Geberit, führen durch das Live-Programm. Anmeldungen sind weiterhin möglich, die Branche ist begeistert: „Der BauTreff war sehr professionell gemacht, informativ und doch kurzweilig“.

Pure Kompetenzvermittlung

Geberit präsentiert den Teilnehmern des digitalen BauTreffs die Innovationen des Jahres 2022 aus der Sanitärtechnik und der Badausstattung. Die Bandbreite der Produktneuheiten umfasst unter anderem das innovative Versorgungssystem Geberit FlowFit, neue Montagevorteile am WC sowie neue Produkte innerhalb der Badserie Geberit ONE. Über einen Live-Chat haben alle Beteiligten während der gesamten Veranstaltung die Möglichkeit, interaktiv Fragen zu stellen und in Echtzeit von den Experten Antworten zu erhalten. Zudem können die Zuschauer anschließend an 30-minütigen Kompetenz-Vorträgen teilnehmen, die folgende Themen des Arbeitsalltags aller Baubeteiligten genauer betrachten:

Trinkwasserinstallation

So erfüllen Sie die Voraussetzungen für den hygienischen und bestimmungsgemäßen Betrieb.

Für mehr Sicherheit in der Umsetzung des regelkonformen Brandschutzes in der Sanitärinstallation.

Wie Sie mit Schallschutznachweisen auf der sicheren Seite sind – für gesetzliche Mindestanforderungen und gehobene Ansprüche.

Hygiene, Barrierefreiheit, Feuchteschutz oder Farbgestaltung – worauf es bei der vorausschauenden Planung heute ankommt.

Lernen Sie Tools und Services kennen, mit denen Sie in jeder Projektphase effizienter arbeiten, die die Planungen vereinfachen und praktische Unterstützung im Baustellenalltag bieten.

Der digitale Geberit BauTreff On Air findet bis einschließlich Mai 2022 zwei Mal wöchentlich statt. Eine Übersicht der Termine inklusive der Möglichkeit, sich direkt online anzumelden, finden Sie hier: www.geberit.de/bautreff