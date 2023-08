Wer auf den Einsatz von Wärmepumpen für Heizung und Warmwasserbereitung setzt, ist gut beraten, die Energieeffizienz mit dem Einsatz eines passenden Speichers noch weiter zu steigern. Mit dem Wärme- und Kältepufferspeicher PS 50 und PS 100 präsentiert die Austria Email GmbH ab sofort eine überzeugende Lösung, die sich hervorragend für Wärmepumpenanwendungen eignet. Der Vorteil liegt auf der Hand, denn der neue Wärme- und Kältepufferspeicher sorgt für Kühlung und Warmwasserbereitung im Sommer sowie für wohlige Wärme in der Heizsaison im Winter. Zusätzliches Plus: Durch das Verhindern von häufigem Takten verlängert man durch die Kombination mit einem Wärme- und Kältepufferspeicher die Lebensdauer der Wärmepumpe. Neben den praktischen Vorzügen nutzen die Geräte im laufenden Betrieb auch Einsparungspotenzial bei den Betriebskosten. Durch das hochwertige, eckige Design mit einem pulverbeschichteten, weißen Stahlblechmantel fügen sich die Speicher perfekt und ohne großen Platzbedarf in die räumlichen Gegebenheiten ein. Die Speicher sind in zwei Ausführungen – mit einer Kapazität von 50 und mit 100 Litern – erhältlich. Die Installation ist sowohl bodenstehend als auch wandhängend möglich. Durch die Fertigung in Österreich sind kurze Lieferzeiten garantiert. Somit sind Produkte ab Bestellung rasch verfügbar und einsatzbereit.

Warum man Wärmepumpen mit einem Wärme- und Kältepufferspeicher kombinieren sollte, ist leicht erklärt: Wärmepumpen benötigen eine Mindest-Durchflussmenge um störungsfrei zu funktionieren. Außerdem sollte häufiges Takten verhindert werden, um die Lebensdauer der Wärmepumpe zu verlängern. Startet eine Wärmepumpe oft und läuft nur wenige Minuten, ist die Wärmeabnahme zu gering beziehungsweise ist die Heizleistung der Wärmepumpe zu groß. Um all dies zu vermeiden, ist ein Wärme- und Kältepufferspeicher die ideale Lösung. Der angenehme Nebeneffekt: Damit ist für Kühlung im Sommer gesorgt, und im Winter ist sorgloses Heizen garantiert.

„Der neue Wärme- und Kältepufferspeicher PS 50 dient in Heizungsanlagen als Zwischenspeicher von Heizwasser oder zur Volumenerweiterung und eignet sich hervorragend für Wärmepumpenanwendungen. Die 2-in-1 Funktion ‚Heizen und Kühlen‘ ist ein besonderer Vorzug dieses Pufferspeichers. Der PS 100 ist ein Stahlspeicher ohne integrierte Einbauten wie z.B. Wärmetauscher. Beide Produkte sind speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen ausgelegt.“, erläutert Klaus Bindhammer, Geschäftsführer der Austria Email GmbH.

Der PS 50 mit einer Kapazität von 50 Litern punktet mit geringer Bauhöhe und verfügt über kleinere Anschlussdimensionen als der PS 100 mit 100 Litern. Das Design des PS 50 und des PS 100 ist sehr nahe an den Inneinheiten der Austria Email Wärmepumpen gestaltet: hochwertig ausgeführt mit einem weißen, pulverbeschichteten Stahlblechmantel. Die Installation ist wandhängend oder auch bodenstehend möglich. Zusatzkosten für Montagezubehör entfallen, da alle nötigen Montageteile inkludiert sind: die Wandaufhängung ist werksseitig montiert und Füße für eine bodenstehende Installation werden beigepackt mitgeliefert.

Ideal für Wärmepumpenanwendungen für Kühlung im Sommer und Heizen im Winter: Die Produkt-Vorteile und die technischen Details des Austria Email Wärme-Kälte-Pufferspeichers PS 50 und PS 100 im Überblick. Entwickelt und produziert am Hauptsitz der Austria Email in Österreich sind kurze Lieferzeiten garantiert und die Geräte sind sofort erhältlich.

Der Wärme-Kälte-Pufferspeicher PS 50 ist durch die geringe Bauhöhe besonders platzsparend und kann wandhängend oder bodenstehend installiert werden.

Fühlerrohr im Flansch integriert.

Mit eingeschweißten Leitrohren für effizienten Betrieb.

Die technischen Spezifikationen:

Inklusive beigepackter Füße für bodenstehende Installation.

Wandaufhängung werksseitig montiert.

Stahlblech-Außenmantel.

1“ Anschlüsse (4x).

Entlüftungsventil G1/2“ montiert.

Der Wärme-Kälte-Pufferspeicher PS 100 ist wandhängend oder bodenstehend installierbar.

Fühlerrohr im Flansch integriert.

Die technischen Spezifikationen:

Inklusive beigepackter Füße für bodenstehende Montage.

Wandaufhängung werksseitig montiert.

6/4“ Anschlüsse (4x).

Entlüftungsventil G1/2“ montiert.

Die direktgeschäumte Isolierung aus PU-Schaum ist diffusionsdicht.

