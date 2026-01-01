Der Miniblock-DUO von DELTAMESS hat sich seit Jahren als zuverlässiger Standard in der professionellen Wasserinstallation etabliert. Mit seiner durchdachten Konstruktion, der kompakten Bauweise und einer konsequenten Qualitätsprüfung bietet er dem SHK-Fachhandwerk eine dauerhaft sichere und praxisgerechte Lösung.

Kern des Systems ist die einteilige Ausführung ohne Verbindungsstellen, die ein hohes Maß an Betriebssicherheit gewährleistet. Jeder Miniblock-DUO wird einer 100-Prozent-Dichtheitsprüfung unterzogen und basiert auf einem DVGW-zertifizierten Messkapselsystem. Damit erfüllt das Produkt hohe normative Anforderungen und bestätigt seinen Anspruch an Qualität und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.

Auf die inneren Werte kommt es an …

Was man später nicht sieht, entscheidet oft darüber, wie sicher eine Unterputz-Installation wirklich ist.

Wo Verbindungselemente oft Schwachstellen erzeugen, geht DELTAMESS einen sichereren Weg: Unsere Blöcke sind einteilig gefertigt und kommen ohne anfällige Übergänge aus.

Warum wir das machen?

Weil Unterputz kein Ort für Kompromisse ist. Dort zählt Konstruktion, nicht Kosmetik.

Was das konkret bringt:

Durchgängige, einteilige Strecke statt mehrerer Übergänge im Block.

Weniger potenzielle Fehler- und Leckagestellen durch den Verzicht auf Verbindungselemente.

Mehr Sicherheit im Unterputz-Einsatz, weil typische Risikopunkte konstruktiv entfallen.

Wer Unterputz installiert, sollte nicht auf „wird schon“ setzen, sondern auf durchdachte innere Werte. Wir tun genau das – mit einem Block, der innen genauso überzeugend ist wie außen.

Für eine lange Lebensdauer sorgt das Keramikscheibenabsperrventil mit Zwangsstellung „Auf/Zu“, auf das DELTAMESS eine Garantie von 12 Jahren gewährt. Die robuste Ausführung unterstützt einen dauerhaft sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Mit seinen kompakten Abmessungen von 300 x 200 x 70 mm lässt sich der Miniblock-DUO platzsparend montieren. Bei Bedarf kann er direkt auf der Baustelle problemlos in zwei Monoblöcke geteilt werden. Für die Monoblock-Montage steht ein passendes Befestigungsset zur Verfügung.

Variantenvielfalt für Wohnungs- und Objektbau

Der DELTAMESS Miniblock-DUO ist in den Systemen TKS und KOAX verfügbar. Die TKS-Ausführung ist mit Keramikscheibenabsperrventil ausgestattet, während die KOAX-Ausführung alternativ auch mit Spindelventil erhältlich ist. Varianten in Messing oder Rotguss mit passender Abdeckung ermöglichen den Einsatz im Wohnungs- und Objektbau.

Bewährt. Sicher. DELTAMESS.

Mit dem Miniblock-DUO entscheidet sich das SHK-Fachhandwerk für ein Produkt, das sich tausendfach in der Praxis bewährt hat – robust, montagefreundlich und dauerhaft zuverlässig.

📰 Hier geht’s zum DELTAMESS Miniblock-DUO-Flyer

📧 Kontakt: anfragen(at)deltamess.de

🌐 Weitere Informationen: deltamess.de/unterputz-installationen-minibloecke.html