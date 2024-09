Die stationäre Ausführung ist zur entsprechenden Nachrüstung von Zählern (wo keine nachträgliche Montage möglich ist oder Rohrleitungen nicht unterbrochen werden dürfen) gedacht oder zur getrennten Erfassung der Verbräuche von Gebäuden, deren Teilbereiche neu entstehen oder verlagert werden.

Wofür werden Sie gebraucht?

Dank schneller Aufschnalltechnik können die Geräte spontan, flexibel und temporär montiert werden. Sie eignen sich für vielfältige Zwecke, so zum Beispiel für dauerhafte Verbrauchsmengenmessung (wo bisher keine Messstelle vorgesehen war), die Ermittlung der Größe des geeigneten Zählers zum Festeinbau, temporäre Kontrollmessungen von Verbräuchen und abschnittsweise Verbrauchsmengenmessung in komplexen Gebäudesystemen. Aber auch die Planung von energieeffizienten Lösungen und Sanierungen in bestehenden Gebäuden oder die Verbrauchsmengenerfassung an Stellen, wo nur Aufsatzmontage möglich ist, weil das Leitungssystem nicht unterbrochen werden darf, ist kein Problem.

Clamp-On ist flexibel, präzise und hergestellt in Deutschland.