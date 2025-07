Was passiert, wenn die Heizung in der Schule plötzlich nicht mehr funktioniert? Genau damit beginnt die spannende Geschichte im neuen Pixi Wissen-Buch "Die Energiesparfüchse und die neue Heizung". Eines Morgens bleibt das Klassenzimmer kalt - die alte Heizung ist kaputt und kann nicht mehr repariert werden. Doch was nun? Welche moderne Heizung ist umweltfreundlich? Wie kann CO 2 eingespart werden? Und warum ist das überhaupt so wichtig für unser Klima? Diese und viele weitere Fragen beantwortet das Buch auf leicht verständliche und unterhaltsame Weise. Im Mittelpunkt stehen die "Energiesparfüchse" - eine Kindergruppe, die sich auf Spurensuche begibt: Wie funktioniert eine Wärmepumpe? Was bedeutet eigentlich der Begriff "Energieeffizienz"? Und wie kann jeder Einzelne - ob groß oder klein - zum Klimaschutz beitragen?



Mit anschaulichen Illustrationen und in kindgerechter Sprache vermittelt das 32-seitige Buch fundiertes Wissen rund um moderne Gebäudesysteme, Erneuerbare Energien und den verantwortungsvollen Umgang mit Energie. Ziel ist es, schon bei jungen Leserinnen und Lesern ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Technik zu schaffen - ohne zu überfordern.



Das Buch richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und eignet sich ideal für den Einsatz im Schulunterricht oder zum gemeinsamen Lesen zu Hause - und auch Erwachsene können dabei oft noch Wissenswertes entdecken, zum Beispiel über die Funktionsweise moderner Heiztechnik wie der Wärmepumpe. Es wurde vom renommierten Carlsen Verlag herausgegeben und entstand in Zusammenarbeit mit dem BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V., der das Projekt unterstützt und begleitet hat. Das Pixi Wissen-Buch "Die Energiesparfüchse und die neue Heizung. Einfach gut erklärt!" kostet 1,99 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) und kann im BTGA-Webshop bestellt werden.