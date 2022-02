Pressemeldung

Über drei Milliarden Downloads verzeichnet TikTok mittlerweile weltweit. Damit gehört das soziale Netzwerk zu einem der beliebtesten und meist genutzten weltweit. Besonders jüngere Zielgruppen sind auf der Video-Plattform anzutreffen, so sind rund 70% der aktiven Nutzer/innen zwischen 16 und 24 Jahre alt.

Als junges Unternehmen das stets neue Wege geht, war die Erweiterung des Social Media-Portfolios ein logischer Schritt. Künftig werden unter @derblauecom kurze Videos gepostet, welche die cleveren Tools des StartUps im Praxiseinsatz zeigen. Mit Einblicken in den Arbeitsalltag im Handwerk möchte die Aqua Evolution Systems GmbH informieren, unterhalten und weiterhin Aufmerksamkeit auf die Branche lenken.

Viele Unternehmen haben ebenfalls inzwischen den Weg auf TikTok gefunden. Die verschiedenen Möglichkeiten, kurze Clips zu erstellen zieht schließlich nicht nur jüngere Nutzer/innen an. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Wer also Interesse am Handwerk hat und nach einer Alternative zu Facebook und Instagram sucht, ist bei @derblauecom genau richtig.

Übrigens: Auch auf Instagram @derblauecom teilen wir mit unserer stetig wachsenden Community Momente aus dem Arbeitsalltag mit DER BLAUE.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DER BLAUE, innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.