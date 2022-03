Pressemeldung

Neben dem bekannten System, welches aus der biegbaren Wanne und einer praktischen Pumpe besteht, vertreibt die Aqua Evolution Systems GmbH unter ihrer Marke DER BLAUE weitere Tools für die Arbeit mit Flüssigkeiten. Um auch in verschiedensten Situationen professionell arbeiten zu können, bietet das StartUp zum Beispiel die flexible Rutsche und die praktischen Rosetten an. Stets oberste Priorität dabei: das schnelle, einfache und saubere Arbeiten mit Flüssigkeiten zu unterstützen.

DER BLAUE Rutsche

Wie schon bei der Wanne setzt das Unternehmen auf bewährte Materialien für die Arbeit mit Wasser. Die Rutsche lässt sich mit Hilfe der verarbeiteten und austauschbaren Biegemetallelemente unendlich oft formen und kann so in jeder Situation passend eingesetzt werden. Dabei unterstützt die anschmiegsame obere Dichtlippe sauberes und professionelles Arbeiten am jeweiligen Untergrund. Durch die an beiden Seiten eingearbeiteten Magneten lässt sie sich außerdem bequem befestigen und hält stabil. Mit Maßen von 50cm x 30cm / 20cm kann die Rutsche nach dem Einsatz einfach aufgerollt und verstaut werden.

DER BLAUE Rosetten

In einfacher und doppelter Ausführung zu haben, finden sich auch bei den Rosetten die Elemente aus Biegemetall wieder. Die standardisierten Öffnungen von 22mm bei der Einfach-Rosette, beziehungsweise zwei 15mm-Löchern bei der Doppel-Rosette sorgen dabei jeweils für ein breites Anwendungsspektrum. Durch den Pilzkopf-Klettverschluss und das clevere Design, lassen sich die Rosetten für jede Situation anpassen. So kann auch an schwer zu erreichenden Stellen ganz einfach Wasser abgeleitet werden.

