Wer im Handwerk täglich mit Flüssigkeiten arbeitet, hat sicher schon oft nach einer sinnvollen Lösung gesucht, um zum Beispiel Wasser oder Öl an schwer zugänglichen Stellen aufzufangen. Zum Glück liefert DER BLAUE hierzu das perfekte Tool um schnell, einfach und sauber zu arbeiten.

Egal welche Arbeiten anstehen. Wenn Flüssigkeiten auslaufen, kommt auch DER BLAUE ins Spiel. Durch die speziell verarbeiteten Biegemetalle lässt sich die Wanne beliebig oft formen und an jede Situation exakt anpassen. Dabei sind auch größere Mengen an Flüssigkeiten kein Problem. Zum Beispiel bei der Entleerung einer Heizanlage einfach DER BLAUE aufstellen, Pumpe in der Vorrichtung befestigen und laufen lassen. In Kombination mit dem Akku lässt sich die Pumpe auch ohne nahegelegenen Stromanschluss betreiben.

Während das System die Arbeit erledigt, sind beide Hände frei für andere, anstehende Arbeiten. Das spart viel Zeit und Nerven. Deshalb setzen professionelle Handwerker auf die praktischen Tools von DER BLAUE.

Übrigens: Auf Instagram @derblauecom teilen wir mit unserer stetig wachsenden Community Momente aus dem Arbeitsalltag mit DER BLAUE.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DER BLAUE, innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.