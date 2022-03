Pressemeldung

Soziale Netzwerke sind, vor allem in der jüngeren Generation, zum festen Bestandteil im Alltag geworden. Egal ob für tagesaktuelle Nachrichten, einfache Unterhaltung oder um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Der regelmäßige Blick auf Facebook oder Instagram ist für viele Menschen mittlerweile Routine.

Dabei tauschen sich viele auch über ihren Arbeitsalltag aus. So entstanden zum Beispiel im Handwerk verschiedene Gruppen und Plattformen, auf denen sich Gleichgesinnte finden lassen oder Tipps und Tricks geteilt werden. Auch die Aqua Evolution Systems GmbH betreibt unter ihrer Marke @derblauecom diverse Social-Media-Kanäle. Hier teilen Nutzer verschiedenste Einblicke in ihre Arbeit und zeigen, wie vielseitig die Produkte von DER BLAUE eingesetzt werden können. Unter dem Hashtag #derblauefamily finden sich mittlerweile zahlreiche Beiträge aus verschiedenen Ländern.

Über 3.000 Abonnenten zählt @derblauecom inzwischen auf Instagram und die Community wächst stetig weiter. Wer also am Handwerk interessiert und in sozialen Netzwerken aktiv ist, sollte unbedingt einen Blick auf die Kanäle von DER BLAUE werfen.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DER BLAUE, innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.